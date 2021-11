Dos diputados electos del Partido de la Gente se abstendrán en segunda vuelta

Dos diputados electos el pasado domingo, y que forman parte del Partido de la Gente, anunciaron durante las últimas horas que planean no inclinarse por ninguno de los dos candidatos presidenciales que se enfrentarán en segunda vuelta.



Se trata de Gaspar Rivas (Distrito 6) y Karen Medina (Distrito 21), quienes confirmaron que para los comicios del 19 de diciembre se abstendrán, o bien votarán blanco o nulo. Existe gran expectación por saber a qué abanderado apoyará el conglomerado encabezado por Franco Parisi, que obtuvo el tercer lugar en las elecciones del domingo.

“Me agrada la mirada de los derechos sociales de Boric, pero sus proyectos nos arriesga al ir de la mano del Partido Comunista”, expresó Rivas en declaraciones al diario La Segunda.



Sobre Kast, sostuvo que “miro con buenos ojos lo del orden público y la seguridad ciudadana, pero sería reeditar los últimos 30 años del modelo económico neoliberal con todos sus abusos”. Finalmente, el futuro legislador, confirmó: “Voy a abstenerme, votar blanco o nulo”.



Respecto a la decisión que tomará el Partido de la Gente, sostuvo que “si se inclina por una u otra candidatura, yo no voy. No voy a ser cómplice de una aventura marxista ni de un gobierno de extrema derecha al estilo Bolsonaro”.



Morales, en tanto, coincide con Rivas. “Lo que acordamos, al menos los diputados, es no apoyar ninguno de los dos proyectos, y es la postura de la mayoría de nuestros adherentes”, reveló.



“Ningún proyecto me representa, lo más probable es que no vaya a votar. Somos una nueva política, por lo tanto, no nos vamos a unir a lo que queremos cambiar”, añadió.