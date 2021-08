“Dr. File” se baja de la presidencial: Irá a la elección senatorial por Santiago

El candidato presidencial del Partido Centro Unido, Cristián Contreras, conocido como el “Dr. File”, llegó este lunes hasta las oficinas del Servicio Electoral para inscribirse en las elecciones de noviembre, pero comunicando un giro en su campaña política, ya que cambió sus pretensiones de llegar a La Moneda, buscando un cupo en el Senado por Santiago.



El ahora aspirante a la Cámara Alta comunicó que las decisiones fueron tomadas por la cúpula de su partido, que para las parlamentarias va en el pacto “Independientes Unidos” con el emergente Partido Nacional Ciudadano y el movimiento Fuerza Nacional, con el propósito de fortalecer la orgánica de la colectividad, que según Contreras, se encuentra plenamente formada, pero que aún hasta hace algunos días, aparecía como “partido en formación” en el Servel.



“Hoy día en Santiago y en todo nuestro país, será un momento inédito, momento en el cual tienen que aparecer nuevas caras en la política. Por lo tanto, todas las competencias populares son complejas y difíciles, pero estamos aquí para liderar esa batalla por el gran Santiago, y en todas las regiones donde llevamos candidatos por el pacto ‘Independientes Unidos'”, declaró Contreras, quien afirmó que a pesar de no ir a la presidencial, está igualmente satisfecho porque tendrían las firmas necesarias para constituirse como partido, contando con alrededor de 35 mil firmas.



“Es un momento muy especial, donde hay una renovación política, una renovación de las caras, y lo más importante para nosotros es saber que desde este minuto hay un referente de Centro político auténtico y original en la historia de Chile, un nuevo referente Más allá de las derechas e izquierdas que han gobernado este país por mucho tiempo. Hoy tenemos esperanzas”, declaró.



Consultado por qué a pesar de tener las firmas, declinó de ser candidato presidencial, Contreras manifestó que “las firmas no eran para mí campaña presidencial sino para validar el partido, y cómo son para considerarse como miembros del partido, la ley nos permite acceder a esto, y agregó que “somos un partido joven y necesitamos una orgánica sólida. Lo más importante, es fortalecer nuestra orgánica y nuestra estructura, para poder ser gobierno, por lo que decidimos levantar la candidatura para la senaturía en la Región Metropolitana”.



No obstante, el panelista de televisión agregó que “si logramos la senaturía por Santiago, voy a ser el primer candidato presidencial en 2025” y declaró que no entregaría aún su apoyo a ningún aspirante a la Presidencia.