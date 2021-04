Dramático: Abuelito de 80 años viaja 100 km al día para trabajar de noche como conserje en Viña

Un triste caso se dio a conocer en las últimas horas, en donde un hombre de 80 años trabaja durante la noche como conserje en un edificio de Viña del Mar y para ello debe viajar 100 kilómetros todos los días desde Quillota, lugar donde está su casa y cuida a su esposa durante el día.

Según consignó La Estrella de Valparaíso, el adulto mayor identificado como Ricardo Ramírez Cárcamo debe seguir trabajando a su avanzada edad ya que la pensión que recibe mensualmente no es suficiente para costear los gastos del mes.

El hecho fue advertido por Carabineros quien sorprendió Ricardo Ramírez barriendo afuera del edificio durante el horario de toque de queda.

Fue una de las vecinas del condominio quien les aseguró a los uniformados que él era el conserje que trabaja hace más de 26 años en el lugar.

“Es efectivo que yo pedí el turno de noche porque durante el día cuido a mi señora que tiene casi 90 años. Es la realidad de muchos, a mí no me alcanza y no queda más que trabajar para poder vivir. Yo me vengo a las 5 de la tarde porque si no me quedo sin locomoción”, señaló Ramírez a La Estrella de Valparaíso.

Según informa el medio porteño, los vecinos del edificio se movilizaron para conseguirle una licencia médica y lograr un acuerdo con el administrador del condominio.