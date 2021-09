DT del Blackburn contrataca y amenaza con no volver a liberar a Brereton para las Clasificatorias

Esta triple fecha de septiembre de las Clasificatorias estuvo marcada por el conflicto entre los clubes ingleses y las federaciones sudamericanas por la decisión de los elencos británicos de no ceder a sus jugadores.

Con esta controvertida determinación, Chile no pudo contar con Ben Brereton (Blackburn Rovers) y Francisco Sierralta (Watford). Por contraparte, ambos clubes quedaron imposibilitados por la FIFA de utilizarlos durante el desarrollo de la jornada eliminatoria.

Y si bien todavía no termina la triple jornada por el proceso eliminatorio, la Roja podría otra vez tener la sensible baja de Brereton de cara a octubre.

Resulta que desde Inglaterra el DT del Blackburn, Tony Mowbray, golpeó la mesa y contraatacó asegurando que estudian nuevamente no ceder a Brereton para el mes siguiente, donde el combinado criollo enfrentará a Perú en Lima, y a Venezuela y Paraguay en Santiago.

“No creo que el club haya hecho nada malo, era algo que teníamos que resolver. Si le permitimos ir, se perdería seis partidos. Es muy triste porque lo que él quiere es jugar fútbol y está en medio de todo, pero creo que entiende”, expresó el DT al canal oficial del club.

A pesar de que la FIFA fue clara en la imposibilidad de que los equipos ocupen a los futbolistas mientras se desarrolle la fecha triple, Mowbray no pierde la fe.

“Nosotros estamos viendo, le he pedido al secretario del club que me haga saber si podrá jugar, pero pronto, porque tengo que preparar al equipo. Así que no paré al equipo hoy, porque no sé si Brereton podrá estar o no. Prepararé al equipo mañana y espero que tengamos una respuesta definitiva si Brereton podrá jugar”, comentó.