Ejército explica polémica evasión de diputada Carvajal a control sanitario

El jefe de Defensa Nacional de la Región del Ñuble, Rubén Segura, se refirió a la situación que protagonizó la diputada Loreto Carvajal (PPD), quien fue acusada de evadir este sábado un control sanitario en la zona.



Según detalló Emol, la autoridad explicó que “el 19 de septiembre, a las 11:20 horas, Carabineros de servicio en la aduana sanitaria de Santa Clara efectuó un control a la honorable diputada, señora Loreto Carvajal, donde ella procedió a identificarse y a señalar que se dirigía con destino a Santiago y que por razones de tiempo no podía someterse a control sanitario”.



Posteriormente, la parlamentaria se habría retirado del lugar para seguir con su ruta y que “eso es lo que aparece en el parte que yo tuve a la vista de parte de Carabineros”.



Además, comentó que “la autoridad sanitaria regional dispuso un sumario sanitario” en contra de Carvajal debido a la situación.



En su cuenta de Twitter, la parlamentaria se refirió a lo sucedido en el sur del país, donde nombró al intendente Martín Arrau y anticipó que seguirá “fiscalizando y haciendo la pega”.



“Intendente Arrau con más fuerza seguiré fiscalizando y haciendo la pega! Estamos en estado de excepción, no en dictadura. No me inhibiré de trabajar en la región por la gente, el retroceso y las acciones en pandemia que ya suman más de 100 fallecidos. Requiere gestión verdad!”, escribió en la red social.