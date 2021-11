El particular discurso de Florcita Alarcón en comisión revisora de acusación constitucional contra Piñera

La comisión revisora de la acusación constitucional contra el Presidente Piñera rechazó este viernes el libelo.

La sesión se abrió con la intervención del diputado Florcita Alarcón, quien justificó su voto a favor mezclando una serie de eventos, como el caso del Banco de Talca, el proceso de vacunación, Marcelo Bielsa e incluso el fallecido animador Felipe Camiroaga.



“Una trayectoria de Sebastián Piñera que conocemos desde que la ministra Mónica Madariaga en televisión relata que salvó de la cárcel por el tema Banco Talca, al señor Piñera”, señaló.



El parlamentario criticó de paso el proceso de vacunación y el Pase de Movilidad, asegurando que pasó de ser algo voluntario a algo transitorio, y de un momento a otro llegó a Camiroaga. “Aquí hubo un gran animador que murió en un trágico accidente que es Felipe Camiroaga, que defendió esa zona. Y a Felipe Camiroaga le prometieron que iban a proteger esa zona, no se ha hecho”, acusó.



A su vez, se refirió al hermano del Presidente. “Sebastián Piñera Echeñique, quiere que lo quieran, pero más quieren al Negro Piñera como cantante que a él como Presidente”, opinó.



Y agregó: “La gente tiene mucho odio por esa forma de conducta, ahorraríamos más odio, no se debe odiar más, un país como este. Al que aman es a Marcelo Bielsa, que aman los futbolistas de afuera, inclusive un futbolista inglés que es hijo de una chilena. Brereton, que ustedes conocen, nuestro goleador actual, no puede soportar una conducta que tiene estas características”, dijo.



En medio de su discurso, Alarcón adelantó su voto, pero se traspapeló. “Doy mi voto furibundo en contra… no, a favor”, señaló entre risas de los otros parlamentarios.



Y si bien el secretario de la comisión intentó cortar su intervención, la presidenta de la instancia, Maya Fernández, le autorizó para terminar con su discurso, mientras los otros diputados abogaban a favor de él.



Luego de reiterar sus dichos contra el Mandatario, finalizó su intervención con una oración por el pueblo chileno. “De lo alto de las galaxias bajan estrellas muy brillantes, hacia la mente de nuestro pueblo, trata de ver esa luz adentro de tus ojos”.



“Voy a seguir construyendo oraciones y voy a mandar un disco gratis, sin que se pague”, cerró.