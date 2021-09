El tenso diálogo en vivo entre Daniel Stingo y Tere Marinovic por el caso de Rojas Vade: “La victimización política hoy renta mucho”

Los constituyentes Daniel Stingo y Teresa Marinovic protagonizaron un tenso diálogo, en el marco de la confesión de Rodrigo Rojas Vade, quien reveló no tener cáncer antes de que la información fuera publicado por un reportaje de La Tercera.

En esa línea, Tere, al ser consultada sobre las repercusiones que traerá la mentira a la Convención, afirmó que “el tiempo dirá qué tanto daño hizo, pero a mí lo que me preocupa es ver una especie de cultura de la mentira, más allá de este caso. Cuando fue interpelada la mesa sobre el acceso a determinados servicios preferenciales para (Elisa) Loncón y (Jaime) Bassa lo negaron y resultó ser cierto. Cuando se dijo que se aumentaron las asignaciones, también hubo muchos que lo negaron”.

En conversación con “Bienvenidos”, Marinovic afirmó que “la victimización política hoy renta mucho, también hemos visto mucho de eso en la convención. Pienso fundamentalmente en lo que ha sido la actitud de Loncón y (machi Francisca) Linconao. Tú les dices algo y la crítica no es una crítica política, es un ‘maltrato’. Esto ha sido permanente. La victimización, el declararse enfermo, el declararse vulnerable, el ser parte de un grupo supuestamente postergado… todo eso renta”.

Y agregó, que está “está de moda” victimizarse.

Esa afirmación motivó una rápida intervención del abogado, quien también participó del debate en el matinal de Canal 13.

“¡¿De moda?! -dijo Stingo- Los 200 años de los pueblos originarios de pasarlo mal es una moda. Mira tú, primera vez que tengo esa noticia”, ironizó el ex TVN.

“No he dicho eso. Se ve bien autodeclararse vulnerable y trae beneficios políticos”, explicó Teresa.

Y Stingo replicó: “La machi Linconao, la presidenta Loncón, son mujeres, de regiones, mapuche, que han sido ninguneadas, invisibilizadas por siglos y hoy tienen la oportunidad de estar en un lugar representando a otros, la verdad es que tenemos que agradecer al pueblo chileno que votó por ellos. Agradecer que los podemos tener en la mesa sentaditos junto a todos nosotros. Es un honor que estén ahí”.

Sobre Rojas Vade, indicó que “es un tipo sencillo, muy conversable, abierto. Esto es un dolor, es un golpe, del cual nos vamos a parar sin ninguna duda”.

Respecto a la supuesta “cultura de la mentira”, el constituyente sostuvo que “yo no coincido con ella, yo creo que hemos avanzando muy bien y no hay cultura de la mentira, muy por el contrario. Y habría que preguntarle a Tere Marinovic si ella quiere que fracase o no la Convención, si quiere o no una nueva Constitución. La impresión que da es que no quiere. Varios de ellos entraron para que fracase”.

EL TENSO DIÁLOGO

A estos dichos, Marinovic respondió: “No tengo ningún problema con la representación de los pueblos indígenas. Yo tengo problemas con los privilegios, con la pretensión de inmunidad, tengo problemas con el hecho de que no se acepten críticas por ser parte de ese grupo”.

Y le manifestó que “yo me enteré ganó el Apruebo y que el 80 por ciento quiere una nueva Constitución. Fui candidata para participar en el proceso porque considero que las constituciones son algo relevante en un país, entonces este juicio temerario de que uno estaría boicoteando (…) yo creo que eso insulta la inteligencia de las personas, hacer un juicio temerario acerca de cuáles son mis intenciones».

“Nosotros somos oposición, creemos que esto se está llevando de mala manera. No queremos que el proceso fracase, queremos vencer con nuestras ideas porque creemos que son mejores. Tienen que aceptar que hay una oposición”, cerró.

“Me encanta saberlo, Tere”, cerró Stingo.