El testimonio de joven que se entregó como autor del crimen de concejal en Llanquihue: Acusa agresión sexual

El día miércoles luego de un multitudinario funeral, un joven de 18 años se entregó voluntariamente a Carabineros afirmando ser el autor del homicidio del concejal electo Richard Barría Triviño, en Llanquihue.

Sergio Díaz, abogado del detenido, afirmó: “La intención de mi representado era la de colaborar al esclarecimiento de los hechos. Él prestó declaración en presencia de los funcionarios policiales y del Ministerio Público, del fiscal a cargo de esta investigación”.

El detenido por homicidio denunció una presunta agresión sexual por parte del concejal, en un relato revelado por CHV Noticias:

“Estuvimos bebiendo alrededor de una hora, me mostró su casa y me dijo que si quería dormir me podía quedar en cualquier de los dormitorios, pero si no quería dormir me podía quedar en el suyo. Lo que me dijo me pareció que era una insinuación sexual”, indicó el imputado.

Después de una hora, acusó el detenido, Barría Triviño ingresó a su pieza y habría intentado abusar de él. El hecho habría desatado una pelea que habría terminado con el homicidio del concejal.

“Llegué hasta la cocina donde tomé un cuchillo (…) pensando en defenderme con él y amenazarlo si me volvía a atacar”, afirmó el adolescente.

Y detalla: “Producto de la desesperación y el miedo (…) tomé el cuchillo que llevaba, se lo mostré y luego se lo puse en el cuello en un acto de intimidación para que se calmara, sin embargo él continuó forcejeando, momento en que tomó mi brazo derecho, me tomó muy fuerte y reaccioné enterrándole el cuchillo en el cuello”.

En tanto, la fiscal regional Carmen Gloria Wittner, confirmó que en el cuartel policial “se recibió una denuncia por parte del imputado del homicidio por algún hecho de connotación sexual, en relación con este incidente”.