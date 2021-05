Elecciones: Votantes en comunas en Cuarentena o Transición podrán trasladarse solo con la cédula de identidad

La Subsecretaría de Prevención del Delito publicó este viernes las reglas de desplazamiento que regirán durante las próximas elecciones de alcaldes, concejales, convencionales constituyentes y gobernadores que se celebrarán el 15 y 16 de mayo.



La principal novedad es que los votantes podrán trasladarse desde sus domicilios hacia sus locales de votación, y viceversa, portando únicamente su cédula de identidad, sin importar la fase del plan Paso a Paso en que se encuentre su comuna.



Esto significa que una persona que vive en una comuna en Transición o Cuarentena no deberá solicitar ningún tipo de permiso temporal para ejercer su derecho a voto.



Es importante mencionar, sin embargo, que esta autorización solo tendrá validez a partir del horario de apertura de los locales de votación y no permitirá realizar ningún otro tipo de trámite o actividad, por ejemplo, compras de alimentos o insumos básicos. Para ello deberá tramitarse el permiso de desplazamiento correspondiente, pues las restricciones sanitarias imperantes en el territorio de la comuna no varían.



En lo que respecta a aquellas personas que ejercen su derecho a voto en una región distinta a la de su residencia, podrán viajar a dicha zona a partir del día 13 de mayo de 2021.



Como requisito indispensable deberán portar, además de su cédula de identidad, el pasaporte sanitario que se obtiene en www.c19.cl, así como el resultado de la Consulta de Datos Electorales, la que se realiza en https://consulta.servel.cl/. Para regresar a sus hogares tendrán un plazo de 48 horas luego del cierre de las mesas.



Las mismas reglas aplicarán a las personas que se trasladen a votar a regiones o provincias que tengan como requisito de ingreso presentar un examen PCR negativo.



No obstante, en este caso deberán tener, junto con los documentos descritos con anterioridad, un informe de resultados de análisis PCR SARS-CoV-2 con una antigüedad no mayor a 72 horas.