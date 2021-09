Elisa Loncón por manifestantes mapuche: “Acá tenemos la misma lucha”

La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, abordó la manifestación de un sector del pueblo mapuche en contra de los representantes de su etnia en el órgano constituyente.



Desde las afueras del exCongreso de Santiago, los manifestantes acusaron que “los constituyentes mapuches a nosotros no nos representan” y apuntaron contra Loncon y la machi Francisca Linconao, a quien la acusaron de que “está vendiendo su pueblo”.



Si bien los 28 manifestantes mapuche pidieron una reunión con la directiva de la Convención, solo le permitieron la entrada a cuatro representantes por el aforo sanitario, por lo que finalmente no ingresaron.



Así lo explicó Loncón: “Los convencionales mapuche, también dirigidos por nuestra machi, estuvimos esperando la delegación que venía del sur por más de una hora para poder conversar. Entendimos que ellos no aceptaron esa conversación. No podíamos dejar entrar a todos porque tenemos un sistema de aforos”.



Respecto a las diferencias planteadas por la movilización, la timonel de la Convención explicó que “acá los convencionales mapuche tenemos el mismo discurso, la misma lucha por los derechos colectivos, por el agua, la tierra, la vivienda, una mejor educación. Solo que lo estamos haciendo vía Convención Constitucional para transformar y tener una Constitución que reconozca nuestros derechos”.



“Esta Convención está abierta para todos los sectores políticos, todas las diversidades. En nuestro pueblo mapuche hay diversidades y tenemos las puertas abiertas para el diálogo. Pero cuando la gente no quiere dialogar, no se puede hacer nada. Extendemos nuestra apertura, la ratificamos, y eso es lo que necesitamos comunicar en este momento a partir de la delegación mapuche que vino del sur”, aclaró.



Por su parte, el convencional mapuche Adolfo Millabur indicó: “Sabemos que la delegación que venía, lo hacía con una posición crítica ante la Convención y sobre todo nuestra participación como convencionales mapuche. Venían con la intención clara a que saliéramos de esta instancia y a que renunciáramos a este lugar”.



“Somos un pueblo y tenemos derecho a tener diferencias, pero cada una de las diferencias cumple un rol. Ellos vinieron legítimamente a presentar sus diferencias. Las escuchamos, estábamos disponibles para conversar, pero no como ellos quisieran, porque quería entrar un número mayor al que las normas sanitarias permiten”, añadió.



El exalcalde de Tirúa remarcó que “hay distintas miradas en el pueblo mapuche. Los que estamos en este camino de la Convención, es un paso para avanzar en la solución que todos los mapuches conscientes queremos. Ellos vienen a reclamar el territorio, nosotros queremos lo mismo. Quieren justicia, nosotros queremos lo mismo. La diferencia es que creemos que el camino institucional en la Convención, podemos avanzar en las cosas que son duras para nuestro pueblo”.



“Es legítimo que no crean en este camino, porque han tenido un recorrido difícil. La injusticia es cada día, cada tarde y cada noche en nuestros territorios. Sabemos que la apuesta que hacemos es arriesgada, porque al final de la Convención podemos salir mal parado ante la historia de Chile y los mapuches. Si nos va bien o mal, la historia juzgará”, agregó Millabur.



“Pero respetamos las diferencias que vinieron a manifestar nuestros hermanos, son legítimas, comprensibles. Pero no significa que estemos de acuerdo con el camino que dicen correcto”, sentenció.