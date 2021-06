Elizalde: “No hay posibilidad de entendimiento con las fuerzas del Rechazo”

El presidente del Partido Socialista (PS), Álvaro Elizalde, se refirió a lo declarado por el timonel de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán, descartando las aspiraciones de que Chile Vamos sume a la Unidad Constituyente para alcanzar el tercio en la Convención Constitucional.



Chahuán comentó a Emol que “nosotros vamos a institucionalizar la coalición, y eso implica ver la manera de cómo somos capaces de resolver nuestras diferencias y mostrarnos unidos, como una señal de gobernabilidad ante justamente la izquierda. Además, he propuesto, y esto va a ser noticia, el resurgimiento de la Confederación Democrática”.



“Vamos a lograr finalmente los acuerdos. Yo he conversado, en conversaciones de pasillo, con algunos presidentes de los partidos de Unidad Constituyente y espero formalizarlas una vez que asuma formalmente el cargo, pero vamos a tener una posibilidad de generar un acuerdo bien amplio, sin abandonar nuestras ideas, nuestros principios y sin abandonar nuestro domicilio conocido en la centroderecha”, añadió Chahuán.



Sin embargo, las declaraciones encontraron una rápida respuesta en la misma Unidad Constituyente, con Elizalde asegurando que “no hay ninguna posibilidad de establecer un entendimiento con las fuerzas que promovieron el Rechazo. Francisco Chahuán se la jugó por el Rechazo, nosotros nos la jugamos por el Apruebo. Francisco Chahuán quiere bloquear, obstaculizar los cambios que Chile demanda. Nosotros queremos proponer y construir”.



Añadió que “llevamos cuatro décadas bregando por tener una Constitución nacida en democracia. Finalmente, eso es posible gracias a la movilización ciudadana y por eso vamos a promover entendimientos con aquellos que quieren, precisamente, que Chile tenga una Constitución conforme a las demandas de la gente y propia del siglo XXI. Por eso quiero ser claro y enfático: no hay ninguna posibilidad de establecer un entendimiento con quienes se la jugaron por el Rechazo”.



Respecto a los dichos de Chahuán, el timonel socialista apuntó que “no sé cuál es la razón por la cual puede creer posible un entendimiento con fuerzas que se la han jugado por la democracia. Estamos hablando de que el representa a los sectores del Rechazo, que fueron la base y sustentación de la dictadura, que han defendido esta Constitución para que no fuera cambiada”.



“La voluntad ciudadana fue clara y casi el 80% de los ciudadanos se expresó en las urnas a favor del Apruebo, mayoritariamente votaron a favor de las listas comprometidas con los cambios, así se expresó en la elección de la Convención Constitucional, por eso nos parece imprescindible construir una mayoría para que Chile tenga la Constitución que merece y, obviamente, eso no se hace con quienes se la jugaron por el Rechazo”, remarcó.