Embajador Bielsa presenta sus credenciales al Presidente Piñera en La Moneda

El embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa, presentó sus cartas credenciales ante el Presidente Piñera, en La Moneda.



El hermano del exentrenador de la Selección Chilena, Marcelo Bielsa, se refirió a las últimas controversias que han marcado las relaciones entre ambos países, como el diferendo antártico o la reunión que sostuvo hace algún tiempo el mandatario transandino Alberto Fernández con algunos dirigentes de la oposición chilena, donde los instó a unirse para recuperar el poder.



“Respecto de la charla del presidente Fernández con miembros de la oposición chilena, fue un episodio que con justa razón ustedes valoraron de una manera, pero que en Argentina se valoró de una forma totalmente distinta”, explicó, restándole importancia, tal como desdramatizó respecto de las comparaciones que hace unos meses hizo Fernández sobre el manejo de la pandemia en ambos países, las que en su momento molestaron a La Moneda.



En cuanto al diferendo antártico, advirtió que “no va a ser un problema” en las relaciones. Cabe señalar que el 24 de julio, el Senado argentino aprobó dos proyectos presidenciales que establecen soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, además de sus espacios marítimos circundantes, incluyendo una importante porción marítima de la Antártica.



Ante eso, el gobierno chileno envió dos réplicas, tanto a la cancillería argentina como a Naciones Unidas, y el lunes la Cámara de Diputados despachó la ley de soberanía en la Antártica, denominado Estatuto Chileno Antártico.



Sobre el particular, Bielsa explicó que “la delimitación del borde externo de la plataforma submarina argentina no es un tema que esté vinculado con un eventual mejor título para reclamar soberanía en la Antártica. No tiene absolutamente nada que ver el estatuto sancionado por el Congreso chileno con el diferendo sobre una pequeña medialuna que está situada al sur de los territorios”.



“Respecto de la cuestión antártica -añadió-, Argentina sigue paso a paso el camino que van dando los cinco países, entre los cuales está Chile, que han hecho una manifestación, una exteriorización de su soberanía sobre el territorio”.



El nuevo embajador transandino señaló la disposición de ambos gobiernos de coordinar acciones para enfrentar el coronavirus, así como también posibles convenios para adquirir conjuntamente una vacuna, cuando esté disponible en el mercado.



Finalmente, mencionó a su hermano, Marcelo Bielsa, quien dirigió a la Selección Chilena entre 2007 y 2011.



“Tengo un afecto desde la infancia con Chile, absolutamente casual, porque mi abuelo era muy admirador de algunos juristas y escritores chilenos. Eso lo heredé. Chile ha influido mucho en mi formación cultural por sus poetas, sus músicos, los pláticos, los ensayistas, los historiadores… Finalmente, el paso de mi hermano por este país, si faltaba algún pespunte a esa costura, eso lo dio el tratamiento que ustedes le dieron a Marcelo cuando estuvo dirigiendo a la Roja, que me hizo seguir a la selección como si fuese el equipo de mis amores, que es Newell’s Old Boys de Rosario”, culminó.