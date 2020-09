Paris: “No hay ningún problema en entregar los datos” que solicite la Suprema

El ministro de Salud, Enrique Paris, aseguró que “no hay ningún problema en entregar los datos” que solicite la Corte Suprema, a raíz de las indagatorias del Ministerio Público por la querella en contra del Presidente Sebastián Piñera, el exministro Jaime Mañalich y los actuales subsecretarios de la cartera, Paula Daza y Arturo Zúñiga por su rol en la pandemia del Covid-19.

En entrevista con radio ADN, el secretario de Estado negó que no se quiera entregar los datos a la Fiscalía o que, derechamente, se esté ocultando algo. “Para relatar los hechos, ese día yo estaba en La Moneda cuando el fiscal llegó con la PDI al Ministerio de Salud y los abogados a cargo del equipo jurídico del ministerio decidieron que en ese momento no era adecuado entregar los datos”, comentó Paris.

“Ellos me informaron que ese tipo de datos se debería pedir con anticipación, por lo menos de 48 horas, y la carta fue redactada en ese sentido, que en el minuto en el cual el fiscal acudió al ministerio -que de todas maneras fue todo con mucha calma- no se podía acceder a esos datos y que nosotros sabíamos que ellos podían acudir a la Corte Suprema y eso fue lo que se hizo”, profundizó.

“No hay ningún problema en entregar los datos. Y los datos se van a entregar cuando la Corte Suprema decida qué datos hay que entregar, porque eso era lo otro importante. No sabemos si la Corte Suprema va a pedir los mismos datos que la Fiscalía o va a insistir o aclarar exactamente en el tipo y cantidad de datos que ellos quieran obtener. No nos vamos a negar de ninguna manera”, reiteró.

Sobre la gestión de su antecesor Jaime Mañalich, el actual titular del Minsal señaló que “en los extremos yo creo que se actuó muy bien. Es decir, en el testeo -nosotros ya sobrepasamos los 3 millones de test con largueza- y en el otro extremo de atender a todos los pacientes, comprar ventiladores, aumentar el número de camas casi en un 300% en promedio, en algunos lugares en un 400%”.

“Yo he reconocido, me parece que en una de las declaraciones también de funcionarios del ministerio, que deberíamos haber hecho un énfasis mayor en lo que se llama trazabilidad y aislamiento”, agregó.

Al respecto, Paris también tuvo palabras para las declaraciones del jefe de Epidemiología del Minsal, Rafael Araos, quien afirmó -sobre el conteo de fallecidos por Covid-19- que “el sistema que usaba el ministro (Mañalich), sea cual fuera, no dio el ancho por lo complejo de la situación”.

“Evidentemente, que la cantidad de fallecidos por 100 mil habitantes o por millón de habitantes, como quiera decirse, es bastante alta. Dentro del concierto de las naciones mundiales es una de las proporciones altas. Hemos ido mejorando porque otros países han ido aumentando y eso no es ninguna gracia obviamente, pero claro hay que hacerse una autocrítica”, planteó Paris.

“Una vez que pase la pandemia o inmediatamente deberíamos comenzar a hacer un análisis de por qué llegamos a esas cifras y eso lo comparto plenamente. Yo no soy contrario a la autocrítica y si hay una autocrítica que hacer y reconocer algún error lo vamos a hacer”, insistió.

Sobre la crítica de Johanna Acevedo, exjefa de Epidemiología, quien planteó que bajo la gestión de Mañalich había un sistema de conteo paralelo a cargo de su gabinete, Paris precisó que eso “ocurrió al comienzo de la pandemia, cuando el DEIS originalmente no tenía la posibilidad o no tenía la habitualidad de entregar los datos diariamente”.

“Habrá que preguntarle eso al ministro anterior por qué tomó esa determinación. La justificación es que en ese momento no era capaz el DEIS de dar las cifras diarias y por eso se instaló este conteo en el gabinete, pero eso tendrá que ser producto de la investigación”, estableció Paris.

“Yo creo que hay que hacer un balance de esa situación, yo no era ministro. No quiero criticar y obviamente pido disculpas por eso, no quiero criticar al exministro. Él tendrá que responder ante esa duda, ante esas preguntas, por eso yo creo que es bueno que se haga una revisión. Nosotros vamos a entregar toda la información que tenemos y que sea no sensible para que la Corte Suprema o el fiscal pueda hacer una investigación completa”, recalcó.

“La evaluación la hará la historia, pero creo que hay que reconocer que, por ejemplo, se manejó un poquito débilmente la trazabilidad y quizás debió haberse partido con la información desde el DEIS desde el comienzo. Pero esas son decisiones que tomó otra autoridad y que yo la respeto, pero que hay que investigarlas. Estoy absolutamente de acuerdo”, sostuvo el ministro, quien reconoció que ha mantenido contacto con Mañalich a través de WhatsApp y que “no le complica” dar explicaciones por su gestión.

PREOCUPACIÓN POR MAGALLANES

Consultado por la evaluación del comportamiento ciudadano durante las Fiestas Patrias y el plan “Fondéate en tu casa”, el ministro Enrique Paris aseguró que hay que esperar frente a la posibilidad de un rebrote.

“El rebrote o la posibilidad de que aparezcan nuevos casos va a ocurrir entre 10 o 12 días después de las Fiestas Patrias. Espero que no (ocurra) porque la gente se portó bastante bien, creo que hubo una conducta muy adecuada. Las regiones que venían aumentando, venían aumentando desde antes”, precisó.

Frente a la situación del país, Paris reconoció su preocupación por la región de Magallanes. “No entiendo bien realmente qué es lo que está pasando, si es por la apertura de la frontera o es porque hubo poco control o porque la población no entendió bien”, aseveró.

Paris indicó que existe la posibilidad de que haya problemas de contaminación en los exámenes de laboratorio, por lo que se trajeron a Santiago 1.700 muestras para hacer la comparación.

“Estamos revisando también el funcionamiento de los laboratorios para ver si no hay una contaminación porque a mí me llama mucho la atención la cantidad de pacientes sin un impacto tan grande en el hospital”, explicó.

“Hay cinco veces más pacientes que en abril, cuando el hospital estuvo atochado. Ahora tenemos cinco veces más pacientes y el hospital está funcionando relativamente bien”, profundizó.