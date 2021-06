Enrique Paris por interpelación en su contra: “Es una potestad del Poder Legislativo y la respeto”

El ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió al anuncio que dio el martes el diputado y presidente de la comisión de Salud de la Cámara Baja, Miguel Crispi (RD), quien comunicó que buscarán avanzar en una interpelación en su contra para que responda por el manejo de la pandemia en Chile.

Al respecto, y en el marco de la llegada de un nuevo cargamento de vacunas Sinovac, el secretario de Estado sostuvo que “en Chile, por la Constitución que nos rige actualmente, existe separación de poderes: el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, y los poderes son independientes”.

En esa línea, apuntó que “si el poder legislativo, en este caso, ya sea la Cámara de Diputados o el Senado, adopta un acuerdo de iniciar una interpelación, yo respeto esa decisión y espero que los diputados y diputadas en su fuero interno tomen la decisión basándose, obviamente, en los criterios más ecuánimes posibles, pero obviamente que es una potestad que tiene el poder legislativo y yo la respeto, así como respeto a los otros poderes del Estado”.

VARIANTES DELTA Y ANDINA

En la oportunidad, el titular de Salud también fue consultado por la propagación de las variantes de Covid-19 Delta (India) y Andina, siendo esta última catalogada como de “interés” por la OMS y que ha afectado duramente a Perú, situación que podría preocupar a Chile en caso de una diseminación en el territorio nacional.

Ante ello, Paris aseguró que “hasta el momento, afortunadamente, no se ha detectado ningún caso en Chile con la variante Delta. Con la variante Andina, que es una variante que sí está circulando, es una de interés y la Organización Mundial de la Salud ayer la calificó como ‘variante de interés’, pero no es una variante de preocupación”.

“Hasta el momento no hay evidencia clara de que sea más patógena, contagiosa o que produzca más enfermedad. Usted nos compara con otro país, que no quiero nombrar porque me he impuesto esa medida de no compararnos con los países de Latinoamérica, donde la tasa de vacunación es bajísima, o sea, no tiene nada que ver con los índices de vacunación que tenemos en Chile”, añadió.

“Por lo tanto, cualquiera que sea la variante que esté circulando en países donde no hay vacunación o donde hay una vacunación muy aja desgraciadamente, obviamente que la circulación aumenta. Aquí, ya lo dije, la circulación va a la baja y el R efectivo está menor a 1 afortunadamente y prácticamente todas las regiones de Chile muestran hoy día una disminución de sus casos, excepto la Región de Atacama, donde estamos investigando cuál es la razón por la cual tenemos un aumento”, cerró el ministro.