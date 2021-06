Estado de Excepción: diputados UDI condicionan aprobación a terminar con cuarentenas y flexibilizar el toque de queda

El jefe y subjefe de la Bancada UDI, Juan Antonio Coloma y Gustavo Sanhueza, respectivamente, anunciaron que votarán en contra de la renovación del Estado de Excepción Constitucional si dentro de las próximas horas no se realizan modificaciones profundas al plan Paso a Paso.

Ambos parlamentarios solicitaron al Gobierno avanzar en una serie de cambios, entre ellos poner fin a las cuarentenas obligatorias y flexibilizar el horario del toque de queda cuando se logre vacunar al 70% de la población objetivo, además de terminar con la categorización de las empresas como “esenciales” o “no esenciales”, permitiendo el funcionamiento de todas ellas.

“Desde la UDI hemos dicho que de no mediar modificaciones profundas al plan Paso a Paso, como el término de las cuarentenas y la flexibilización del toque de queda, no vamos a apoyar la renovación del Estado de Excepción”, señalaron Coloma y Sanhueza, quienes agregaron que “creemos que es fundamental avanzar en mayores libertades para quienes están vacunados y apoyar a las empresas que no son esenciales, porque muchos se olvidan que para toda persona su trabajo es esencial y el no poder abrir los está condenando a la quiebra”.

En esa línea, el jefe y subjefe de la bancada gremialista también insistieron en la necesidad de mantener los establecimientos educacionales abiertos en las comunas que se encuentren en fase 1, siempre y cuando el retorno a clases sea “gradual y seguro, pero sobre todo voluntario”.

“Esperamos que cuando se ingrese el proyecto de renovación del Estado de Excepción, se señale de manera clara cuáles van a ser las medidas que permitan dar mayores libertades a las personas. La gente necesita recuperar sus emprendimientos y terminar con esa crisis en materia de salud mental que están sufriendo. No puede ser que, simplemente, continúe todo igual si ya llevamos cerca de un 62% de la población objetivo vacunada”, insistieron los parlamentarios, quienes finalmente se mostraron abiertos en avanzar en una Ley Corta “que permita extender la vigencia de las ayudas sociales y que no permanezcan sujetas al Estado de Excepción”.