Estados Unidos tomó el control del aeropuerto de Kabul y los talibanes de sus alrededores

Tras el caos desatado en el aeropuerto de Kabul, luego del arribo de los talibanes a la capital de Afganistán, las tropas de Estados Unidos tomaron el control total de la terminal aérea.

“La multitud fue expulsada anoche y llevada fuera del recinto del aeropuerto de Kabul y ahora la situación está en calma y bajo control”, dijo a la agencia de noticias Efe un empleado de la aerolínea privada afgana Kam Air.



Estados Unidos reanudó sus vuelos militares destinados a repatriar a los ciudadanos norteamericanos, personal diplomático, y miles de afganos y de otros países que trabajaron con sus fuerzas durante los veinte años de guerra contra los talibanes.

Los talibanes, que trataban el lunes de controlar a la muchedumbre en el aeropuerto, se retiraron a las inmediaciones del aeródromo tras un enfrentamiento con las fuerzas estadounidenses.

En este momento solo hay presencia de los combatientes talibanes en la entrada de la terminal civil, mientras que la zona militar está bajo el control de los estadounidenses, por la que acceden las tropas y los afganos que trabajaron con las fuerzas de la coalición y que consiguieron visados especiales para abandonar el país.

VUELOS NO SE HAN REANUDADO



Los vuelos comerciales, en particular los vuelos domésticos, no se han reanudado.



En esta jornada, muchas personas llegaron el aeropuerto para alcanzar hasta la pista de aterrizaje, donde otros miles trataban de subirse a los aviones o detener a las aeronaves en movimiento para que no despegaran sin ellos.



En este momento, solo los empleados del aeropuerto y los ciudadanos con documentos de viaje pueden ingresar al aeropuerto.