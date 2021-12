Este jueves se inició el juicio contra el expadrastro de Ámbar Cornejo por abusos

Este jueves comenzó el juicio en contra de Manuel García Queirolo, quien fuera el expadrastro de la adolescente Ámbar Cornejo (16), y quien está acusado de abuso sexual reiterado en contra de la menor, además de producción de pornografía infantil.



La causa en contra del hombre se abrió de forma independiente al asesinato de la joven, puesto que los abusos datan desde el 2016 al 2020. Además, la Policía de Investigaciones dio cuenta de los delitos mientras investigaba la desaparición de Ámbar.



En particular, los efectivos policiales llegaron a la casa del imputado, puesto que ahí se encontraba viviendo la adolescente tras escapar de la casa de su mamá y padrastro de aquel entonces, quienes ya fueron condenados a presidio perpetuo calificado.



“Cuando se estaba fotografiando el domicilio (de García), funcionarios policiales se percatan de que las sábanas de la cama de don Manuel García Queirolo coincidían exactamente con las sábanas que se aprecian en las fotografías donde se ve a Ámbar desnuda”, indicó María José Bowen, fiscal del caso.



“Estamos hablando de más de 400 fotos realizadas en distintas fechas, en las cuales se puede ver al imputado”, agregó la magistrada.



Asimismo, Patricio Olivares, abogado del papá de Ámbar, indicó que García “tenía conocimiento del grave estado de vulnerabilidad que le afectaba a ella, y no por un hecho casual, sino porque tiene un historia previa con la madre de la niña”.



Por su parte, el abogado defensor, José Miguel Osorio, subrayó que “se contempla solo en tanto existe un peligro concreto de comercialización o difusión posterior, por este motivo y otros que vamos a mencionar, creemos que este delito no puede ser castigado en esta etapa”.



En relación a la acusación de abuso, Osorio manifestó que “se cumple con un parámetro que obstaculiza un debido enjuiciamiento y es una cuestión objetiva, dado que solamente podremos juzgar hipótesis en razón de que la presencia de la víctima no se encontrará en este juicio y es un hecho que pesa”.



De todas formas, la fiscalía solicitará 16 años de presidio para García, considerando la gravedad de los delitos y las consecuencias que trajo consigo.