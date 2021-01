Este lunes debutó permiso de vacaciones para comunas en fase 2: pasos 3, 4 y 5 no necesitan

Este lunes comenzó a regir el permiso de vacaciones para personas que residan en comunas que se encuentren en fase 2 de Transición, el cual se podrá solicitar en Comisaría Virtual hasta el 31 de marzo de 2021. Las comunas en pasos superiores solo requieren el pasaporte sanitario C19 para los viajes interregionales.



El permiso se podrá utilizar una sola vez durante este período y al solicitarlo en Comisaría Virtual las personas deberán señalar la fecha de salida y, antes de retornar, informar la fecha de regreso a su comuna.



Además, al momento de solicitar el documento se deberá informar un único destino al cual las personas podrán dirigirse para pasar sus vacaciones y al momento de viajar también deberán portar el pasaporte sanitario que se puede obtener en ww.c19.cl.



El Gobierno enfatizó que este permiso no es válido para personas que se encuentren en comunas en cuarentena y que solo podrán trasladarse a comunas que están en fase 2 o superior.



Según datos del Servicio Nacional de Turismo, las comunas más emisoras de turistas son Maipú, Las Condes, Puente Alto, La Florida, Temuco, Viña del Mar, Antofagasta, Santiago, Puerto Montt y Valparaíso. Ninguna está en cuarentena hasta el momento.



En tanto, las que reciben la mayor cantidad de visitantes son Viña del Mar, Santiago, Coquimbo, El Quisco, La Serena, Pudahuel, El Tabo, Los Ángeles, Algarrobo y Pucón. De éstas, solo Los Ángeles está en cuarentena.



En todas estas comunas de destino el Gobierno va a potenciar fuertemente la fiscalización para asegurar que se cumplan rigurosamente los protocolos del Plan Paso a Paso en cada una ellas.



Las comunas en cuarentena que no pueden acceder al permiso de vacaciones son Iquique, Alto Hospicio, Curicó, Molina, Romeral, Los Ángeles, Coronel, Lota, Curanilahue, Penco, Hualpén, Arauco, Cañete, Angol y Lautaro.



Entre otras dudas aclaradas por el Gobierno, se consigna que con este permiso no se puede viajar al sur de Chile y luego al norte, ya que permite acudir a un único destino.



En cuanto a los hijos de padres separados, las personas responsables del permiso son los adultos, por lo tanto, los menores de hasta 18 años con padres separados podrán salir de vacaciones una vez con su madre y otra, con su padre.



En el caso de que una comuna de destino retroceda a cuarentena, existe un permiso de retorno a la residencia habitual, el cual se obtiene desde la Comisaría Virtual.



Finalmente, el permiso no tiene límite de tiempo, pero se deben respetar las condiciones de la fase en que se encuentre la comuna de destino durante toda la estadía.