“Esto no puede estar más lejos de un pauteo”: Sánchez sobre ausencia de convencionales electos del PC a reunión

El rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, se refirió este viernes a la postura de los convencionales electos por el Partido Comunista, quienes se restaron del encuentro organizado por el plantel junto a la Universidad de Chile para presentar los resultados del proyecto de diálogo ciudadano Tenemos que Hablar de Chile.

A la reunión virtual, que se extendió por dos horas, se conectaron 101 de las y los 155 elegidos el pasado 15 y 16 de mayo.

La instancia tuvo como objetivo compartir con las y los convencionales constituyentes electos los resultados, metodología y aprendizajes de las conversaciones ciudadanas impulsadas por la plataforma Tenemos que Hablar de Chile durante 2020, en la que participaron más 8 mil habitantes de las 346 comunas del país para conversar, por videollamada y sin conocerse entre sí, sobre qué cambiar, mantener y mejorar en Chile. Estas 8 mil personas se suman a las más de 95 mil que participaron mediante consultas digitales, sumando más de 100 mil participantes, en un ejercicio histórico de participación ciudadana.

Entre los ausentes hubo siete militantes comunistas, quienes explicaron a los rectores su decisión de no ir a través de una carta. “Agradecemos la invitación, tenemos que hablar de Chile, pero a nuestro entender es necesaria esta instancia una vez constituida la Convención Constitucional”, explicaron.

“Consensuamos que era más saludable esperar el inicio formal de la convención que dejarse pautear por terceros”, sostuvo el electo Hugo Gutiérrez a La Tercera PM.



El rector Sánchez remarcó que “por supuesto que no es un pauteo. Creo que la mejor palabra es una entrega muy generosa y transversal: esto no es un diálogo piramidal, no es que las universidades quieran dictar una cátedra. Se entrega un insumo, pero de manera muy abierta, muy transparente, a todos por igual y en el mismo momento. No creo que se pueda considerar que esto es un pauteo”.



La autoridad académica hizo hincapié en que “si no podemos conversar en nuestro país, si no podemos entregar argumentos, estamos perdiendo uno de los elementos claves de un diálogo democrático”, respondió Sánchez. “Es una exposición de ideas, la entrega de estas ideas para que los demás las ponderen en su mérito. Por lo tanto, esto no puede estar más lejos de un pauteo, sino que está muy cercano al diálogo transversal, muy directo, que tiene que reinar en nuestro país y particularmente en la convención”.