“Esto puede generar un estallido social”: Jadue habla sobre las medidas de salvataje económico del Gobierno

El alcalde de Recoleta y candidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue, se sumó a las críticas contra el Presidente Sebastián Piñera, luego de que anoche anunciara que ingresará al Congreso un proyecto propio para permitir un tercer retiro de parte de los fondos de pensiones.

Tal como lo ha hecho gran parte de la oposición, el edil manifestó su molestia por la iniciativa del Ejecutivo, considerando que en el Parlamento ya habían aprobado una moción para un nuevo desembolso de parte desde las AFP, proyecto ante el cual el Presidente Piñera presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para frenarlo.

“Como lo ha hecho durante todo su Gobierno, llega tarde, pero también de una manera insuficiente y además con una indolencia que es brutal. El tercer retiro está listo para ser promulgado, ustedes saben que nunca he sido parte de él porque me parecía absurdo que fueran los trabajadores y las trabajadoras quienes pagaran el costo de esta crisis de sus propios bolsillos”, comentó Jadue.

En esa línea, aseguró que “tenemos un Gobierno indolente que ha llegado tarde y siempre mal y siempre con letra chica. A mí me hubiese encantado que este Gobierno hiciera un proyecto para cobrar un impuesto adicional a actores de la economía, como la banca, las isapres, las AFP, que han tenido utilidades formidables durante el año de la pandemia”.

“Un impuesto a los súper ricos es para aquellos que se enriquecieron en pandemia, hoy día pudiendo hacer una contribución mayor, pero no. Han optado, primero, por bloquear este salvavidas que es el tercer retiro y por alargar, a pesar de que la gente lo está pasando mal, hoy la gente está en una situación de desesperanza, y esto se da en el minuto en que Chile entiende que vuelven a aparecer cifras de desnutrición en nuestro país, pero pareciera ser que la derecha, no solo el Presidente de la Republica (…) la que no logra entender la dimensión de la crisis que Chile está viviendo”, añadió.

Al ser consultado sobre si llamará a distintas manifestaciones debido a la discusión por el tercer retiro, el abanderado comunista a La Moneda puntualizó que “ya hay movilizaciones convocadas, hay una muy importante para el 30 de abril, que se va a dar en el marco de las posibilidades que se den en términos de la pandemia, pero yo creo que no somos nosotros los llamados a convocar. Aquí es el pueblo el que se convoca, es la unidad del pueblo la que saca adelante efectivamente las medidas que necesitan, porque este Gobierno se ha convertido en uno completamente reaccionario. Estuvo dos meses tratando de detener el tercer retiro y al final termina proponiendo un tercer retiro”.

“Parece que todos los ministros, el Gobierno en general y gran parte de la derecha no logra entender la realidad que vive la gente, y por eso no entendemos, en una de esas están pensando nuevamente en suspender la democracia, ha dado cuenta de que esto puede generar un estallido social y esperamos que esto no suceda, pero para eso necesitamos que el Gobierno tome nota y retire el requerimiento en el Tribunal Constitucional”, acusó.

PRIMARIAS DE OPOSICIÓN

Jadue también se refirió a una posible primaria que cuente con todos los candidatos presidenciales de la oposición, criticando que Heraldo Muñoz (PPD) haya dejado entrever que no está de acuerdo con sumar al representante del PC a la instancia, apuntando en que deben coincidir en propuestas concretar para ello.

“Heraldo parece que no sabe que hay un proyecto de nacionalización de los fondos de pensiones firmado por su conglomerado, por Unidad Constituyente, estamos junto a senadores de su conglomerado proponiéndolo hace mucho tiempo, por lo tanto, hoy día la excusa, cuando alguien no quiere ir a una primaria abierta, la verdad es que no hay que buscarla y hay que decirle a la gente ‘no queremos la unidad’ y eso sería más honesto de parte de ellos, que empezar a inventar excusas que además con contradictorias con lo que su propio conglomerado hace”, argumentó el alcalde.

Además, insistió en que “nosotros estamos por la unidad social y política más amplia, pero no nos perdemos. Aquí la unidad más importante es la unidad con el pueblo de Chile, la unidad con sus demandas y con un proyecto transformador que de verdad responda a la necesidad, sueños, dolores, angustias y expectativas de nuestro pueblo”.

“Lo que hemos dicho es que queremos la primaria con todas y todos, que si esto no sale, queremos una primaria con el bloque antineoliberal y que si esto no sucede, iremos a una primaria dentro de nuestro bloque, que es Unidad para el Cambio o sino llegaremos directamente a la primaria”, cerró.