Estudio de la U. de Chile: efectividad para prevenir contagios es de 56,5% 14 días después de la 2° dosis

Un estudio realizado por los investigadores de la Universidad de Chile, Juan Díaz, Eduardo Engel y Alejandro Jofré analizó la efectividad del proceso de vacunación contra el Covid-19 que a la fecha se lleva a cabo en Chile, que a la fecha ha permitido la inoculación de más de 7 millones de personas, 4.042.671 de ellas ya han recibido las dos dosis.

El informe muestra una efectividad de 56,5% para prevenir contagios en quienes han recibido la segunda dosis de alguna de las vacunas hace al menos dos semanas. Este número se calcula tomando en consideración que las vacunas que se aplican en Chile actualmente son la Sinovac (93% de la segunda dosis administrada) y Pfizer BioNTech (7% restante) y se toma en cuenta que esta última ha demostrado en Israel una efectividad de 94%.

Según el análisis, la efectividad de la vacuna Sinovac en prevenir contagios es aproximadamente 54% tanto en personas con una dosis y quienes ya completaron el proceso con sus dos dosis, valor similar al 50,4% reportado por el Instituto Butantan en el estudio de eficacia de esta vacuna realizado en Brasil, que fue clave para la aprobación de esta vacuna por el Instituto de Salud Pública (ISP) en Chile.

El investigador Eduardo Engel precisó que “la metodología que usamos dada la información que hay estima el efecto combinado de lo que se ha aplicado de Sinovac y Pfizer y ese el 56,5% y luego tomando la efectividad de Pfizer en Israel, podemos inferir un 54% para la Sinovac”.

Es importante notar que la similitud entre las cifras de este estudio y el brasileño es alentadora, pues sugiere que la efectividad de la vacuna Sinovac no se ha visto afectada por una eventual circulación de nuevas variantes del virus en el país, ya sea porque dicha circulación todavía no es masiva o porque la vacuna no pierde efectividad con estas variantes.

El análisis realizado por los académicos se basa en cómo están funcionando las vacunas en la realidad, no en ensayos clínicos y aplica una versión no lineal de la metodología de diferencias en diferencias para obtener una estimación rigurosa y precisa de la efectividad que está teniendo el programa de vacunación en prevenir contagios.

El estudio realizado con información pública del Ministerio de Ciencia distingue entre tres grupos de vacunados: los que han recibido sólo una dosis, quienes recibieron una segunda dosis hace menos de dos semanas y los que han recibido la segunda dosis hace al menos dos semanas.

El análisis corrobora que con una sola dosis la protección ante contagios es muy baja, de un 3%. De ahí la importancia de recibir la segunda dosis y seguir con cuidados estrictos hasta transcurridos al menos dos semanas desde su aplicación.

También enfatizan los investigadores que no se debe olvidar que el grado de protección de contagios es de un 56%, no de un 100%, y que por el momento no existe la información necesaria para evaluar la efectividad del programa de vacunación para prevenir hospitalizaciones.

“Aunque se espera que sea más alto, se necesita información para confirmar que es así”, apunta el académico de la U. de Chile Alejandro Jofré.

El rector de la Casa de Bello, Ennio Vivaldi, recalcó que es importante informarnos de manera correcta y oportuna de las medidas que se están tomando para evitar la propagación del virus. “Estos resultados nos dan una luz de esperanza, pero debemos ser empáticos, cuidarnos, usar mascarillas, seguir medidas sanitarias, quedarnos en casa aun teniendo la vacuna. Solo así saldremos antes de la pandemia”.

Y, añadió que “la vacuna solo tiene un resultado, un aporte significativo cuando han pasado 14 días de la segunda dosis y eso refuerza la idea de que el vacunarse por lo menos hasta que haya pasado ese tiempo, no tiene un efecto importante y no debe en ningún caso ser considerado un factor para descuidar todo lo que se ha dicho respecto a las medidas para prevenir los contagios”.

En la misma línea, Engel sostuvo que con los antecedentes antes expuestos, “es de vital importancia redoblar los esfuerzos gubernamentales, tanto en acciones como en comunicación de riesgo, y también entre los ciudadanos para evitar la propagación del virus”.

Por su parte, el investigador Juan Díaz afirmó que “es muy importante contar con información para realizar un estudio similar para medir la efectividad del programa de vacunación en prevenir las hospitalizaciones”. Lamentablemente –indicó-los datos públicos sobre hospitalizaciones por grupo etario no se han publicado desde fines de febrero. Para que la comunidad científica pueda contribuir a evaluar la efectividad de las vacunas previniendo hospitalizaciones, demanda por camas UCI y decesos es clave que se dé acceso a datos de nuevos casos, hospitalizaciones, camas UCI y decesos para vacunados y no vacunados, por separado.

Asimismo, las cifras del estudio indican que el desafío de lograr la inmunidad de rebaño será mayor en Chile que en países que están aplicando vacunas con mayor efectividad. Por lo tanto, los autores llamaron a reforzar la campaña de vacunación que está hoy en curso, haciendo un esfuerzo especial en vacunar a todos los rezagados. Además de mantener las medidas de prevención como el uso de mascarillas, lavado de manos, distanciamiento social, como asimismo las medidas de cuarentenas aplicadas para reducir la movilidad real de las personas a lo largo del país.