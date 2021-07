Exdelantero de Cobreloa asoma como posible refuerzo de Colo Colo

Parece ser cuestión de días para que Nicolás Blandi deje Colo Colo, al no estar considerado en los planes del técnico Gustavo Quinteros. De hecho, la dirigencia de Blanco y Negro ya busca una salida al atacante argentino para intentar traer el centrodelantero que pidió el estratega del Cacique.

Y sobre esto último, en las últimas horas surgió con fuerza el nombre de Maximiliano Cuadra, ariete trasandino con pasado en Cobreloa que se encuentra actualmente en Racing de Avellaneda, elenco en el que no ha sumado los minutos esperados tras la llegada de Juan Antonio Pizzi como DT.

Sobre la opción del cuadro albo, el propio jugador reconoció a Redgol: “Ellos me habían llamado cuando estaba en Cobreloa (…) Lo único que sé es que a Cobreloa no voy a ir, porque me dijeron que no pueden hacerme una oferta”.

“Con Racing hagan de cuenta que no pertenezco. Me quedan cuatro meses de contrato con la institución, estoy peleando con la dirigencia por salir ahora, pero se quieren quedar con el 50 por ciento del pase. O sea, no“, añadió.