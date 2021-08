Extrabajadora del Parque Safari de Rancagua denuncia que en 2018 un león mordió su dedo anular

Una exguía del Parque Safari de Rancagua en donde el viernes pasado murió una trabajadora por el ataque de un tigre blanco, reveló que sufrió un accidente similar en 2018, el cual fue ocultado por el recinto.



Catalina Torres falleció el viernes 6 de agosto luego de ser atacada por el felino cuando se encontraba limpiando un portón y al no ser advertida de la presencia del animal. El funcionamiento del parque fue suspendido de manera indefinida por la Seremi del Trabajo de O’Higgins.



En conversación con Chilevisión Noticias, Fernanda González, una extrabajadora del lugar, denunció que en septiembre de 2018 fue mordida en su dedo anular por un león. “Nos hacían alimentar a los leones y nos hacían ponernos guantes de látex para darles alimentos”, afirmó la afectada.



Sobre el ataque, González precisó que “me lo mordía (el dedo). No podía soltarlo. La gente se desesperó y yo trataba de mantener la calma” relató, agregando que la situación fue presenciada por el público del zoológico.



En cuanto a la reacción del Parque Safari, González contó que “ellos me preguntaron si yo quería ir a la Mutual o a la clínica. Yo en ese estado de shock lo único que quería era que me vieran el dedo, así que me llevaron a la clínica y el que me llevó dijo que me había mordido un perro”.



Tras el ataque del león y el supuesto ocultamiento de esta situación, la joven dejó de trabajar en el recinto.



“En las mañanas teníamos que entrar a limpiar el sitio donde los leones estaban libres, por así decirlo. Algunos nos preocupábamos de ver si estaban todos los leones o volver a llamar, pero a veces la comunicación era súper mala porque las radios a veces estaban buenas, a veces no”, acusó.



En relación a la tragedia de Catalina Torres, la joven sostuvo que “se veía venir algún accidente. Nunca pensamos que podía ser alguna muerte, menos de una niña”.