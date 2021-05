FA reaccionó con sorpresa por la exclusión de primarias por parte del PPD

La decisión del Partido por la Democracia (PPD) de no perseverar en el proyecto de primarias amplias de la oposición, no dejó indiferente al Frente Amplio (FA), uno de los conglomerados excluidos de la decisión comunicada por el presidente (s) de la colectividad, Francisco Vidal, quien señaló que de ir a primarias, la candidatura PPD de Heraldo Muñoz sólo se mediría a presidenciables del pacto Unidad Constituyente.



Uno de los dos candidatos frenteamplistas, Gabriel Boric (CS-RD-Fuerza Común), manifestó su desencanto ante la noticia, aunque llamó a la unidad, en la línea de lo dicho por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.



“Con Daniel Jadue estamos de acuerdo en que para lograr los cambios que Chile reclama se requiere unidad de proyectos colectivos más allá de nuestras diferencias. A la desigualdad, el abuso y la derecha no se les derrotará mirándonos al ombligo”, sostuvo Boric en su cuenta de Twitter.



No obstante, durante una actividad en la Quinta Región, el diputado agregó que “falta generosidad, porque hay quienes no quieren ir a una primaria por tener miedo a perder con el que va más adelante en las encuestas, como por ejemplo, los que excluyen a Jadue. Nosotros queremos competir y si perdemos, no importa, porque queremos construir”, y apuntando directamente al PPD, manifestó que “después habrá que preguntarles a quienes atornillaron al revés para dar más unidad en respuesta al Gobierno de derecha”.



En la misma línea, el diputado Gonzalo Winter (CS), manifestó que “en la primaria se dijeron muchas cosas contra el Frente Amplio respecto a la primaria de la oposición, lo cual era mentira y que muchos se creyeron sin revisión”, en alusión al quiebre de las negociaciones para ir a primarias en gobierno.



“Mi impresión es que no tiene que ver con principios, sino con que gracias a las encuestas, se dieron cuenta que sus candidatos ni siquiera llegarían al segundo lugar en una primaria amplia (…) Se han llenado la boca durante tanto tiempo con este concepto (primarias) y ahora deciden hacer todo lo contrario”, agregó el parlamentario.



Desde Comunes, el presidente del partido, Jorge Ramírez, manifestó su decepción declarando que “Había una posibilidad real de construir una nueva cancha entre la ciudadanía, los movimientos sociales y los sectores de cambio que nos permitiera construir una unidad ciudadana. Sin embargo, prefieren construir espacios con la DC que ha puesto vetos al Frente Amplio y el PC”.