Fabiola Campillai aún no decide si votará por Boric en segunda vuelta

Fabiola Campillai, senadora electa por la Región Metropolita, señaló que aún no ha decidido si apoyará al candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, para la segunda vuelta de la elección presidencial.



La futura parlamentaria independiente, que este jueves participó en una actividad junto a la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, en el marco del Día Internacional Contra la Violencia Hacia las Mujeres, informó que “no nos hemos juntado con nuestro equipo, así que apenas estemos con ellos vamos a decidir”.



Lo que sí dejó muy en claro que no votará por el abanderado del Frente Social Cristiano, porque “a nuestro país no le conviene que José Antonio Kast sea presidente. Es el fascismo total”.



Campillai también se refirió al proyecto de indulto para los detenidos tras el estallido social. “Todos los jóvenes que han sido encarcelados desde el 18 de octubre (de 2019) por salir a defender sus derechos y los de nosotros tienen que ser liberados”, afirmó.



Respecto a las declaraciones de Boric, quien dijo que aquellos que realizaron incendios o saquearon no pueden ser indultados, la senadora electa respondió: “Eso tienen que investigar”.



Explicó que muchos de los detenidos están presos más de un año sin pruebas. “Hay montajes y declaraciones de los señores carabineros que nos han disparado, sin duda ellos (los detenidos) están con mi apoyo”, añadió.



Campillai también habló de las polémicas declaraciones misóginas del diputado elector Johannes Kaiser y aseguró que “es lo mismo que Kast, son sus mismos pensamientos y es lo que no debemos dejar que gobierne nuestro país”.



“Que el señor Kaiser esté en nuestro Congreso, es una vergüenza, es terrible que personas como él, con su pensamiento fascista, puedan estar allí”, argumentó.



Tampoco descartó entablar alguna acción legal en contra de Kaiser por lo que él expresó en contra de ella.