Fabiola Campillai espera justicia por ella y todos los casos de trauma ocular

Fabiola Campillai, la mujer de 36 años que perdió la vista debido al impacto de una bomba lacrimógena en el rostro, el 26 de noviembre pasado, espera que el presunto autor del disparo, el excapitán Patricio Maturana Ojeda, sea condenado y cumpla pena de cárcel.

El exoficial de Carabineros fue detenido en la noche del jueves en Curicó y en la tarde de este viernes será formalizado en el Juzgado de Garantía de San Bernardo. La Fiscalía de Alta Complejidad Occidente le imputaría apremios ilegítimos con lesiones graves gravísimas, el mismo ilícito del ex teniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, quien se encuentra en prisión preventiva desde el viernes 21 de agosto pasado en el caso del joven Gustavo Gatica.

Este viernes al mediodía en su casa de San Bernardo, tras conocer la detención de Maturana, Fabiola Campillai expresó que “tengo la confianza en Dios que va a tener su juicio y va a hacerse justicia, y no tan solo por mí, sino que por mucha gente que ha pasado desapercibida y que está con trauma ocular, que son más de 400 personas y nadie hace nada por ellos”.

“Él tiene que hacer prisión en una cárcel, porque es un delincuente, él me dañó mi vida para siempre y si no hubiese sido por mis vecinos yo en estos momentos no hubiese estado aquí, ellos (los carabineros) arrancaron y no prestaron ayuda, nos cambió demasiado la vida para siempre”, añadió la mujer.

También aseguró que “ni el Gobierno ni Carabineros se han acercado a mí”, y aseguró que la entidad policial “desde un principio entorpeció la investigación”.

Agregó que “aquí hay mucha más gente involucrada, el video estaba desde el primer día, donde se ve cómo me dispararon. El alto mando sabía de esto, entonces sé que hay más responsables, no se mandan solos”.