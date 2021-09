Fallece Jean-Pierre Adams, el futbolista que estuvo casi 40 años en coma por un error médico

Este lunes el Hospital Universitario de Nimes informó el fallecimiento de Jean Pierre Adams (73), futbolista francés que se mantuvo en coma durante 39 años tras quedar en estado vegetal, luego de un mal procedimiento médico en 1982.

Durante todo este tiempo su familia lo mantuvo conectado a la espera de un milagro que finalmente no llegó. Adams fue un destacado defensa central galo de origen senegalés. Junto a Marius Tresor conformaron “La Guardia Negra” de la selección de fútbol francesa. Totalizó 22 presencias con la absoluta a lo largo de su interrumpida carrera.

El apogeo de su carrera lo vivió en el PSG, club en el que estuvo durante dos temporadas entre 1977 y 1979. Además de la casaquilla del elenco parisino, vistió las casaquillas del RC Fointanebleau, Nimes,Niza FC Mulhouse y FC Chalon.

Precisamente en este último club sufrió una rotura de ligamentos que lo obligó a entrar al quirófano. Situaciones que por más que sean inesperadas, son esperables dentro de la carrera de un futbolista. Lo que no estaba en los planes fue el error de un anestesista practicante, quien le suministró una excesiva dosis de anestesia que provocó su muerte cerebral.

Su esposa Bernadette nunca permitió su eutanasia, aguardando que algún día despertara. Esto provocó el cuestionamiento de su propio compañero en la zaga de la selección, Tresor, quien en una entrevista indicó que “incluso si se despertara, no reconocería a nadie. Entonces, ¿vale la pena vivir así? Si me pasaba algo similar, le decía a mi esposa que no me dejara aquí”.