Felices y Forrados cerró oficialmente sus puertas por ley de agentes financieros

La empresa dedicada a la asesoría previsional Felices y Forrados (FyF) anunció oficialmente su cierre, luego de la entrada en vigencia de la ley de agentes financiero, que establece nuevas exigencias de transparencia y reforzamiento de responsabilidades en este mercado.



Lo habían anticipado en marzo pasado, pero ahora la noticia fue confirmada en su sitio web la noche de este jueves con la publicación de un mensaje dirigido a sus clientes. “Agradecemos todo el cariño y la confianza que nos brindaste, eso lo llevaremos por siempre en nuestros corazones. Desde el 1 de julio de 2021 por la ley mordaza, no podremos brindar ningún tipo de información respecto a ningún aspecto del sistema previsional”, sostuvo.



Mientras que sobre la devolución de dinero para quienes contrataron los servicios, la empresa fundada y dirigida por Gino Lorenzini, advirtió que “podrá tardar varias semanas en relación a la cantidad de usuarios a los que tengamos que devolver el remanente según contrato, por lo que te pedimos tengas un poco de paciencia, pero no tengas dudas porque cumpliremos contigo y con todas las personas que nos solicitaron devolución del remanente”.



Sin embargo, los mensajes no se quedaron ahí en la cuenta de Facebook de FyF, Lorenzini sostuvo, en una extensa publicación, que “decían que FyF no funcionaba, pero pasé desde 8 a 50 millones de pesos en mi cuenta obligatoria, y 200.000 chilenos vieron la verdad en sus cartolas”.



“Lo más hermoso ha sido poder brindar educación financiera durante estos 10 años y saber que muchas desde todos los rincones de Chile, han comenzado a dejar las deudas malas, y cambiarlas por cultura del ahorro. El retiro del 10% era un imposible, y se hizo realidad y lo más hermoso es que más del 50% de los 3 retiros están ahorrados por decisión libre de los chilenos. No terminaron en plasmas, terminaron invertidos para que Chile crezca un 9% este año 2021”, añadió.



Además, expuso que “también quiero agradecer a todos mis enemigos. Sin sus ataques constantes y siniestros, el camino no hubiese sido tan divertido y con enormes aprendizajes. Desde una Solange Bernstein que en menos de un mes trató de bajar nuestra web, una Evelyn Matthei, un Osvaldo Macías, un Sebastián Piñera, un Mario Marcel, o un José Piñera, un Fernando Larrain, una Tamara Agnic, ministros varios, gobiernos varios, Andrónico Luksic con su movida para sacarnos del proceso constituyente. Fueron jugadas brillantes todos y cada uno de sus ataques, y gracias a eso he podido crecer como persona. Sinceramente muchísimas gracias por estos 10 años de aprendizaje”.



“Sin duda viviremos una década muy dura, dado que los verdaderos enemigos son externos, pero cuando en las próximas décadas ocurran grandes cambios a favor de las personas, y no se sepa quién es el que los lidera, la gente de la comunidad FyF sabrá que la retirada fue la mejor estrategia para conseguir el éxito al largo plazo”, comentó en la red social.



“Muchas gracias por todo y te deseo que la prosperidad, equilibrio, sabiduría y cultura de ahorro sean parte de tu ser y que en la próxima década el cambio comience desde tu persona y así cambiará la realidad de tu entorno, y si somos miles, sin duda cambiaremos la realidad de Chile y del mundo entero”, remató Lorenzini en la misiva.