Felipe Camus, ex “Calle 7”, se contagió de coronavirus y dengue

Felipe Camus, exintegrante de Calle 7, lo pasó pésimo durante el último tiempo. Es que no sólo contrajo Covid-19, sino que también se contagió de dengue.

El comunicador dio a conocer la noticia desde Bolivia, país en que se encuentra radicado desde hace algún tiempo.

“Tuve un dolor de cabeza que no me dejaba dormir. Tenía mucha fiebre y hasta cuarenta grados. Al otro día me hice el examen del dengue y salí positivo. Al siguiente me hice el del Covid-19 y también salí positivo”, expresó en conversación con la modelo Nataly Chilet.

No obstante, pese a lo complicado de su condición, Camus logró superar ambas enfermedades sin tener mayores complicaciones.

“Perdí un poquito el olfato y un día tampoco podía respirar. Por suerte me hice los exámenes y no tuve problema alguno“, remarcó, además de señalar que igualmente permanece en cuarentena por precaución.