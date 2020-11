Figueroa califica de “portazo” rechazo presupuestario para Liceos Bicentenario

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, criticó el rechazo por parte de la Cámara de Diputados de la partida presupuestaria vinculada a los Liceos Bicentenario, hecho fundamentado por la oposición como una respuesta a la baja de los fondos para Educación en el proyecto de Ley de Presupuesto de la Nación.



Figueroa junto al vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, se reunió con directores de la red Bicentenario para analizar los pasos a seguir en torno al rechazo de la partida, para la que el Gobierno manifestó ya su intención de reincorporarla en el debate en la Cámara Alta.



No obstante, el titular de Educación se mostró decepcionado por la decisión de la Cámara Baja, señalando que “ayer los diputados de oposición rechazaron otorgar recursos a los nuevos Liceos Bicentenario, decisión que nos afecta como Ministerio de Educación, pero principalmente desconoce la preferencia de miles de familias del país y les da un portazo a tener nuevas oportunidades para mejorar la calidad de la educación de sus hijos”.



Recordó que este año postularon 407 liceos para integrarse a la Red Bicentenario, conformando la cifra más alta de convocatorias desde la institución de la red.



“Al igual que el año pasado, este año los Liceos Bicentenario tuvieron las mayores preferencias de los apoderados en el Sistema de Admisión Escolar, presentando 4 veces más postulaciones que otros establecimientos, lo que demuestra que es un proyecto valorado por las familias del país”, agregó Figueroa, quien llamó a los senadores a solucionar el problema suscitado por la negativa de los diputados.



“Este no es un tema político, no es un tema ideológico. Esperamos entonces que el error que ha cometido la Cámara de Diputados al rechazar esta partida se corrija en lo que queda de la tramitación del Presupuesto”, dijo.



Por su parte, Bellolio manifestó que la decisión de la Cámara representa una “mezquindad inmensa” por parte de la bancada opositora.



“Es incomprensible decirles a más de 90 mil estudiantes vulnerables a lo largo de todo el país, que ellos no tienen cabida en la calidad de la educación pública. Es incomprensible que pretendan transformar una política de Estado, como son los Liceos Bicentenario, en una caricatura. La idea de coartar oportunidades simplemente por una cuestión política, es de una mezquindad inimaginable”, remarcó.