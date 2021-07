Fiscal metropolitano oriente renunció: “He cumplido un ciclo de vida profesional”

El fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Manuel Guerra, presentó este jueves su renuncia al cargo, el cual ejercía desde el 27 de noviembre de 2015.



A través de una carta dirigida al fiscal nacional Jorge Abbott, Guerra dio a conocer su decisión que será efectiva a partir del 1 de agosto de 2021. En la misiva señala que cumplió un ciclo profesional y que busca nuevos desafíos profesionales.



“Hoy hace ya más de 19 años de mi ingreso a esta institución, siento que he podido realizarme profesionalmente y creo que he hecho un esfuerzo importante por colaborar al éxito de la gestión institucional”, manifestó.



Agregando que “mi partida se debe a que considero que he cumplido un ciclo de vida profesional y que ha llegado la hora de emprender nuevos desafíos profesionales en los cuales siempre procuraré ocupar muchas de las enseñanzas que me deja mi contribución como trabajador de la Fiscalía de Chile”.