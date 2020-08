Fiscal sobre el caso Ámbar: “Por la posición en que se encontraba el cuerpo era difícil ubicarlo”

La fiscal jefe de Villa Alemana, María José Bowen, explicó la razón por la cual la Policía de Investigaciones (PDI) ni siquiera a través de la brigada canina logró detectar antes el cadáver de la menor Ámbar Cornejo Llanos, de 16 años, que este jueves fue encontrado enterrado en el patio de la casa del conviviente de su madre, Hugo Bustamante, quien es el único detenido del caso, como imputado por homicidio calificado.



“Las diligencias no se hicieron nada tarde, la verdad es que el sitio del suceso fue revisado varias veces, pero por la forma en la que estaba el cuerpo era muy difícil de encontrar, porque estaba muy tapado, muy enterrado, por eso ni la brigada canina lo detectó”, explicó la fiscal, en alusión a anteriores visitas a la casa que hizo la PDI durante los ocho días que duró la búsqueda de la menor.



Sobre el motivo del crimen, Bowen precisó que “preliminarmente, lo que tenemos sobre cómo ocurrieron los hechos es que Ámbar habría venido a la casa de su madre, habría tenido una discusión con el imputado y entonces la madre habría salido del domicilio y no habría tenido mayor conocimiento de lo que ocurrió”.



La fiscal aclaró que la madre de Ámbar Cornejo, Denisse Llanos, declaró “en calidad de testigo, no como imputada, solamente hay un detenido”.



Según Bowen, la mujer “si bien en un principio no había contado nada, ahora sí decide hablar, prestó colaboración, prestó declaración conmigo y con funcionarios de la Brigada de Homicidios, y ella mencionó dónde se encontraba el cuerpo, que es lo que el imputado le había dicho que había hecho”.



Hugo Bustamante fue detenido en Limache, donde se encontraba acompañado de Llanos.