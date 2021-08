Fiscalía de Bolivia presenta acusación por “genocidio” contra expresidenta Áñez

"Lo único que pensé era en no verle la cara a mis hijas, porque las expusieron a que me vieran cómo me detenían. Mi hija está con psicólogo, llora, se siente culpable porque dice que por culpa de ella me pillaron, porque fue la última persona con la que hablé (por teléfono)", reconoció el exfutbolista de Universidad Católica.