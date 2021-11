Fiscalía decidió no formalizar a dos de los tres detenidos en Cañete por falta de evidencia

La Fiscalía Regional del Biobío informó que no formalizará a dos de los tres detenidos durante los enfrentamientos entre desconocidos contra Carabineros y la Armada registrados este miércoles en la Ruta P-72S, que une Cañete con Tirúa, tras los cuales se reportó el fallecimiento de un comunero mapuche.



Se trata de dos jóvenes de 21 y 15 años, quienes quedaron en libertad debido a que no habían “evidencias suficientes” en su contra. Iban a ser imputados en el Juzgado de Garantía de Cañete.



El Ministerio Público detalló que “los uniformados sindicaron a los dos individuos como partícipes de los delitos de atentado contra la autoridad e infracción a Ley de Control de Armas. No obstante, con las diligencias investigativas realizadas no fue posible reunir evidencias suficientes que permitieran a la Fiscalía formular cargos en contra de ellos”.



De todas formas, el ente persecutor aclaró que la indagatoria continúa adelante con peritajes y pesquisas encargadas a la PDI.



“En síntesis, de los tres hombres detenidos ayer en los operativos realizados por personal de la Armada y Carabineros, a uno de ellos, José Llempi Machacán (21), se le imputaron los delitos de receptación y tenencia ilegal de municiones, quedando con arresto domiciliario total. Los otros dos fueron dejados en libertad, pero continúa adelante una investigación desformalizada”, detalló la Fiscalía.



Respecto a la medida cautelar contra Machacán, el fiscal jefe de Cañete, Danilo Ramos, explicó que se decretó “por la gravedad de las penas asignadas por ley a estas figuras delictivas, y la necesidad de cautela que fue esgrimida de parte de la Fiscalía”.



El Gobierno informó dos muertes después de los incidentes en primar instancia, pero luego fue la misma Fiscalía la que corrigió la cifra e indicó que hubo un deceso y tres heridos.