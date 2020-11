Flores: “El Gobierno perdió el timón y pone en riesgo al país”

El diputado DC, y expresidente de la Cámara, se refirió este miércoles a la situación actual del Gobierno, tras la aprobación del proyecto del segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones, con votos del oficialismo, señalando que el Ejecutivo “perdió el timón”.



El parlamentario advirtió que “el Gobierno pone en riesgo al país si sigue sin escuchar a la ciudadanía y a sus propios parlamentarios”, ya que no estaría trabajando en sintonía del debate parlamentario. Además, hizo un llamado al Ejecutivo para la búsqueda de soluciones concretas a las demandas de la ciudadanía.



“Quiero decirle al Presidente que cumpla el mandato de gobernar, pero gobernar para todos con las mismas leyes y con las mismas propuestas que les sirvan a todos”, remarcó.



Para Flores, la votación del proyecto de segundo retiro del 10% significó, haciendo referencia al Gobierno, que “el barco está perforado por todos lados y con el timón roto, y si el capitán no atina y los marineros no hacen la pega el barco se hunde con todo Chile adentro”. Siguiendo con la analogía, afirmó que “si el “capitán” no toma el timón del barco corremos el riesgo de que se empiece a desestibar”.



Según el diputado, la actitud del oficialismo perjudicó a la bancada de Gobierno en la Cámara, ya que muchos parlamentarios oficialistas votaron a favor del proyecto de segundo retiro.



“Cuando los propios parlamentarios oficialistas están haciendo duras críticas al Gobierno en general es porque definitivamente se perdió la sintonía con todo el mundo, ya ni siquiera con la oposición y con la ciudadanía, ahora con sus propios parlamentarios lo que es mucho más delicado”, señaló Flores, quien apuntó al titular de Hacienda, Ignacio Briones, como el principal responsable de la debacle, la cual podría extenderse a la discusión de la nueva Ley de Presupuesto para 2021.



“El ministro de Hacienda ha sido el campeón en desoír lo que la ciudadanía hoy requiere, ha sido el campeón en no asumir lo que el Congreso Nacional le está diciendo y por lo que vemos ahora en la discusión presupuestaria será lo mismo. Si el ministro de Hacienda sigue transitando por camino propio y el director de la Dipres sigue dando manotazos la verdad es que vamos a tener un problema de marca mayor a la hora de debatir la Ley de Presupuesto”, agregó Flores.