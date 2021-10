Franco Parisi alista su regreso a Chile: sería la segunda quincena de octubre

El candidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, informó que está próximo a regresar a Chile para continuar con su postulación a La Moneda, asegurando que su arribo al país, desde Estados Unidos, está programado para la segunda quincena de octubre.



En conversación con Chilevisión, el economista indicó que todavía se encuentra en su residencia en Alabama, ya que ahí es donde reside actualmente y desde donde está dirigiendo su campaña y la del resto de los aspirantes al Congreso como representantes de su movimiento.



“Obviamente me gustaría estar en Chile, pero hay que cumplir compromisos con la familia y con el trabajo. Es cosa de semanas, estamos esperando los papeles que tienen que llegar”, explicó Parisi, quien, además, estaría a la espera de validar sus vacunas contra el Covid-19 para realizar el viaje.



SITUACIÓN JUDICIAL



En la oportunidad, Parisi también se refirió a la compleja situación judicial que vive. Se informó que tiene una demanda en su contra por la deuda de más de $200 millones de pensiones de alimentos, lo que significa una orden de arraigo nacional.



“Siempre que he sido candidato surgen estas bombas de humo que finalmente quedan en nada. Se lo digo directamente, va a quedar en nada esta situación como todas las otras. Esto lo viví en su momento. Me hicieron un juicio horrible los masones y les ganamos en la Corte Suprema después de cuatro años, (pero) lograron que perdiera entre 10 y 12 puntos y no pasara a segunda vuelta”, puntualizó.



“(La política) es así y hay que entenderlo, estoy muy tranquilo de todas las acusaciones que tenemos, porque nunca quedan en nada, así que digo que es una lata, pero es parte del paquete de ser candidato”, añadió.



Finalmente, el abanderado del Partido de la Gente confirmó que está dentro de sus planes participar en el debate presidencial agendado por Anatel para el próximo 15 de noviembre, es decir, solo días antes de la primera vuelta.



“Hubo un debate en regiones donde estuvo una candidata telemáticamente y a mí no me invitaron”, acusó Parisi, quien posteriormente señaló que no ha llegado a Chile porque “tengo que preocuparme de mi señora y mi hijo que están acá”.



“Mi pega está acá. Yo no soy mantenido por (el Presidente Sebastián) Piñera como el caso de (Sebastián) Sichel ni me paga el Congreso como la señora (Yasna) Provoste y este cabro (Gabriel) Boric, ni tampoco me mantiene mi señora, yo tengo que trabajar”, argumentó.



“La izquierda y la derecha quedan en el pasado, se han hecho millonarios los operadores políticos. Tenemos que recuperar la democracia para las personas. Si somos el gobierno vamos a reducir el gasto para entregar mejores pensiones, mejor educación y mejor salud, porque ha sido un abuso permanente y sistemático”, cerró.