Fuenzalida y polémica foto: “Fue con la papeleta, no con el voto”

Polémica generó este domingo el diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI), quien compartió en sus redes sociales una foto en la que aparece con la papeleta abierta que muestra las preferencias de Apruebo y Rechazo en medio del plebiscito.



El hecho ocurrió en una de las cámaras de votación en el colegio Héroes de la Concepción, en la comuna de La Serena, lugar en el que aprovechó de tomarse una selfie con el papel.



Pese a que bajó la fotografía, usuarios la volvieron a difundir en redes sociales, acusando que el parlamentario estaba cometiendo un delito, ya que está prohibido hacer público material como este en medio de elecciones.



Sin embargo, Fuenzalida se defendió, argumentando que “efectivamente, tal vez fue un error subirla, pero hay que señalar que la foto es con la papeleta, no con el voto. Y lo que está sancionado es sacarse una foto con el voto, es decir haber marcado una preferencia”.



“Ahí se puede incurrir en dos delitos, que puede ser el cohecho, por el hecho de que tu sacas la foto para llevársela a la persona que te va a pagar, cosa que no ocurrió, o hacer proselitismo político, cosa que tampoco ocurrió porque el voto estaba en blanco, es decir, me saqué una foto con la papeleta y no con el voto. Y esa es una gran diferencia”, insistió.