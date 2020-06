Funcionarios del Hospital San José recibieron con protestas al ministro Paris

Un tenso momento se vivió este martes en el Hospital San José en medio de la visita al recinto del nuevo ministro de Salud, Enrique Paris.



El secretario de Estado fue recibido con protestas de trabajadores de la salud, quienes con gritos y lienzos denunciaron “condiciones indignas” del establecimiento en la atención de pacientes con Covid-19.



Debido a las manifestaciones, Paris tuvo dificultades para ingresar al establecimiento asistencial, hasta donde llegó para ofrecer un punto de prensa sobre un convenio con empresas de tecnología móvil para facilitar los encuentros virtuales entre pacientes y familiares.



Un grupo de trabajadores intentó abordarlo, lo que motivó un fuerte altercado con guardias de seguridad del ministro, quien fue recibido con dos pancartas: “Que la dignidad se haga costumbre en la vida y en la muerte” y “Las carpas son para acampar, no para hospitalizar”.



Ya en el auditorio del hospital, Paris fue abordado por un enfermero, quien le hizo ver que en el hospital no estaban dadas las condiciones para atender con dignidad a los enfermos de coronavirus, especialmente le explicó el caso de las carpas que se encuentran en el patio, donde hay internadas unas 15 personas.



El trabajador señaló que antes le hicieron ver el problema tanto al exministro, Jaime Mañalich, como al director del hospital, Luis Escobar, sin que tuvieran respuesta.



Paris, quien se encontraba junto a Escobar, lo llamó a la calma, le hizo ver que “llevo recién dos días como ministro” y se comprometió “a buscar una solución en cuanto llegue al ministerio”.



Paris debió salir por una puerta lateral y nuevamente fue abordado por funcionarios, por lo que debió subir rápidamente a su vehículo y partir. Antes, dijo a la prensa que “entiendo las manifestaciones, soy de escuchar, vine acá a eso también y está bien que ellos entreguen su sentir, solo pido que se haga con calma, con respeto”.



“La semana pasada llovió y las carpas se llovieron completas. Nuestro director del hospital dijo a los medios que se habían humedecido, pero él llegó al interior del lugar después de las 11 y media de la mañana a tomar fotos y a esa hora el personal de aseo ya había aspirado el agua”, denunció una trabajadora.



“Nosotros no podemos permitir estos atropellos a los derechos humanos. Nuestra gente no se puede hospitalizar en una carpa en donde hay agua en el suelo y el personal trabajando en condiciones paupérrimas. Si quieren atender en ese lugar, exigimos un hospital modular o al menos contenedores, pero no una carpa, eso no es para hospitalizar pacientes, y menos pacientes Covid”, añadió la funcionaria.



Otro trabajador le señaló al ministro que la movilización era “por la dignidad de los pacientes, pero también de nosotros, los funcionarios de la salud y no solo de este hospital, sino que de todos los hospitales de Chile”.