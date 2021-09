Gabriel Boric por indicaciones al cuarto retiro: “Con el PC estamos bastante ordenados”

Pese a que en el Partido Comunista aseguraron oponerse a las indicaciones al cuarto retiro de los fondos previsionales, el diputado y candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, aseguró que en la coalición “están trabajando fraternalmente” para presentar injertos al proyecto que está siendo discutido en la Comisión de Constitución de la Cámara.

Después de un encuentro con la Comisión Nacional de Productividad, Boric enfatizó en que “a lo que nos hemos comprometido como Apruebo Dignidad es a viabilizar el cuarto retiro y hacer todos los esfuerzos para que sea una política pública que no sea regresiva”.

El parlamentario remarcó que “en Chile hay condiciones estructurales de desigualdad que las buenas políticas públicas tienen que evitar profundizar y por lo tanto estamos discutiendo en conjunto, con todos los partidos de Apruebo Dignidad, cuáles son las mejores herramientas para eso”.

“Cuando yo recorro Chile, me encuentro en todos los lugares con chilenos y chilenas que necesitan un mayor empuje para poder salir adelante y eso es producto de que este Gobierno de Sebastián Piñera llegó tarde y mal con las ayudas, y por lo tanto tenemos que buscar compatibilizar las ayudas sociales con políticas públicas que no sean regresivas”, explicó

De esta forma, indicó que “estamos trabajando fraternalmente con todos los partidos de Apruebo Dignidad para poder tener una postura común respecto de las indicaciones”.

Además, el legislador señaló que “hablar de impuestos en Chile y hablar en particular, impuestos progresivos, no puede ser considerado letra chica, si nosotros queremos financiar derechos sociales universales, tenemos que ser capaces en generar las políticas públicas de hablar de impuestos progresivos, porque es una de las formas en las cuales se redistribuye de manera más justa la riqueza”.

“Hago un llamado a que en esto seamos serios y no utilicemos eslogan que finalmente terminan deformando ideológicamente el sentido de un proyecto político”, agregó.

DIFERENCIAS

Consultado directamente por el rechazo del PC a las indicaciones, Boric consignó que “yo creo que con el Partido Comunista estamos bastante ordenados en eso, estamos teniendo conversaciones”.

“Yo lo he conversado con la bancada y no me cabe duda que vamos a llegar a un buen acuerdo en conjunto con todos los partidos de Apruebo Dignidad”, sin “referirme al PC en particular”, añadió.

Además, el diputado por Magallanes evitó responder la pregunta sobre si apoyará el proyecto sin indicaciones: “Nosotros vamos a insistir en todas las instancias, sea en la Cámara de Diputados o en el Senado para realizar un política pública que por un lado ayude a las personas y por otro, no sea regresiva y por lo tanto contenga los eventuales efectos negativos que puede tener”.

Ante posibles rechazos a las indicaciones, las que tampoco cuentan con el apoyo de Nuevo Pacto Social, el legislador indicó esperar “que en esto podamos tener un debate no pensando en el rédito electoral que le genere a uno u otro candidato, sino en las consecuencias y los efectos que tiene para el pueblo de Chile. Así que ojalá salgamos solamente de la discusión de cuñas en torno a este tema y lleguemos al mejor acuerdo para viabilizar por un lado y preocuparnos de que no sea una política pública regresiva”.

“Y en eso espero contar, no yo, sino que el pueblo de Chile, con la seriedad y responsabilidad no solamente de los parlamentarios de Apruebo Dignidad sino que del más amplio espectro político más allá de las diferencias que tengamos en otros temas”, agregó el abanderado presidencial, quien explicó que los impuestos apuntan a “quienes más tienen en Chile, estamos hablando del 9% más rico de la población, en Chile más del 80% no paga impuesto a la renta”.

“Cuando se habla de la letra chica se piensa que se está haciendo algo en particular respecto del retiro, no, nosotros estamos pensando que quienes más tienen hoy día no se vean beneficiados de manera regresiva con una política pública. Y queremos hacer esto de la manera más rápida posible con el objetivo de que la ayuda pueda ayudar a todos quienes más lo necesitan hoy día y en eso estamos trabajando y ojalá a que a eso se sumen la mayoría de los partidos”, cerró.