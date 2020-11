Girardi: “Una cosa es la crítica y otra es la falta de compromiso democrático”

El senador Guido Girardi (PPD) se sumó a las críticas al proyecto que busca adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias presentada por los diputados Jaime Mulet (FRVS) y Rodrigo González (PPD), siendo respaldada por varios otros de oposición.



“Quienes plantean eso deben revisar sus convicciones democráticas. No me gusta el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, no comparto sus políticas, cuestionamos la violación a los derechos humanos y criticamos la falta de compromiso social, el fracaso de la estrategia sanitaria ante la pandemia, la desconexión con los problemas de la gente, pero una cosa es la crítica y la otra es la falta de compromiso democrático”, remarcó.



En esa línea, recordó que “este Gobierno fue elegido por la mayoría de los chilenos y debe terminar su mandato. Eso es lo que corresponde en una democracia. No soy partidario de ningún tipo de golpe, ni blancos ni de Estado. No puedo ser parte de quienes apoyan alterar el itinerario democrático que los chilenos establecieron”.



“No me parece que esa sea la solución. La solución es que este Gobierno entienda que debe gobernar bien, mejorar su compromiso con la ciudadanía y, por ejemplo, presentar un presupuesto que no sea irresponsable y que daña la columna vertebral del país”, subrayó.