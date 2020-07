Gobierno anuncia ajustes al Ingreso Familiar de Emergencia para que accedan quienes siguen sin beneficios

El ministro de Desarrollo Social, Cristián Monckeberg, anunció la tarde de este martes que se le harán correcciones al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), con el fin de incorporar a un mayor número de familias que en un primer momento no calificaron y que tampoco cumplen requisitos para recibir el bono de $500 mil anunciado en esta jornada por el Presidente Piñera.



El bono del Gobierno, parte del nuevo paquete de medidas para la clase media, está destinado a las personas que antes de la pandemia ganaban entre 500 mil pesos y $1,5 millones (también hay un monto menor para quienes percibían entre $1,5 y $2 millones).



La propuesta dejó fuera a un número importante de personas que ganaba menos de $500 mil pesos, pero que tampoco calificó para el IFE, por lo que Monckeberg aseguró que para ellos también habrá un beneficio.



“Existe el Ingreso Familiar de Emergencia y vamos a hacer algunas correcciones y ajustes para que (esas personas) puedan recibir el aporte necesario, que no es por una sola vez, sino por varios meses, hasta que pase la pandemia. Esas mejoras que le vamos a hacer al IFE para hacerlo más simple y expedito y para desburocratizarlo nos van a permitir darles respuestas a muchas más personas. La idea es que un mayor número de familias accedan al IFE”, aseveró el secretario de Estado en TVN.



Respecto del bono de 500 mil pesos, señaló que tendrá un costo fiscal “en torno a 500 millones de dólares, los que se van a distribuir entre familias de ingresos medios. ¿A cuántas personas llegará ese beneficio? Lo iremos sabiendo a medida que lo vayan solicitando, una vez aprobado el proyecto en el Congreso”.



Según Monckeberg, “no es que no sepamos a cuántas personas va a llegar el aporte, pero ocurre que hay muchas familias que en estas últimas semanas han visto reducidos sus ingresos, entonces esto depende de las solicitudes que lleguen”.



El secretario de Estado también se refirió al préstamo que incluye el paquete de medidas, el que originalmente constaba de cuatro cuotas de 650 mil pesos y ahora se redujo a tres entregas de $650 mil, luego que La Moneda agregara un bono sin reembolso de $500 mil.



“El gran punto no es el cambio de una cuota por u bono. El punto es que si una familia postula al bono y además quiere el préstamo, a costo cero por ciento, pagadero en tres años más uno de gracia, eso también sigue en pie”, señaló.