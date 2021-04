Gobierno anuncia proyecto propio de retiro de tercer 10% de la AFP

El Presidente Sebastián Piñera, acompañado de los ministros de su comité político, presidenciables de Chile Vamos y parlamentarios del oficialismo, anunció la noche de este domingo que impulsará un proyecto propio para un tercer retiro de la AFP, ratificando que no desistirá en el requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la reforma que fue aprobada en el Congreso.

El Mandatario informó que este lunes el Gobierno enviará un proyecto de reforma constitucional de retiro y recuperación de fondos previsionales, el cual ampliaría los beneficios para las personas que ya retiraron la totalidad de sus fondos de las AFP, quienes percibirían un aporte estatal sin más requisitos, el cual consta de $200 mil pesos.



“El proyecto va a permitir retirar el 10% de sus ahorros previsionales, y por tanto, encontrar un alivio a los muchos problemas que hoy enfrentan, pero también quiero que sepan que este proyecto soluciona muchos de los problemas del proyecto que recientemente aprobó el Congreso”, señaló el Jefe de Estado, quien manifestó que la iniciativa del Congreso tiene tres fallas.



“A pesar de todos nuestros intentos de lograr un acuerdo, el Congreso aprobó un proyecto que no es bueno por tres razones. Tres millones de compatriotas, los más vulnerables, y que hoy no tienen saldo en su cuenta previsional, no podrán retirar ni un solo peso. Segundo, porque ese proyecto de tercer retiro dejaría a más de 5 millones de personas desamparadas contra el futuro y a otros 5 millones, los condena a tener pensiones bajísimas, más que las actuales, las que son insuficientes”, dijo el Presidente, agregando que “además, esa norma aprobada no respeta la Constitución ni el estado de Derecho. Así fue establecido en un caso similar por el Tribunal Constitucional”.

El Jefe de Estado afirmó que se podría realizar (en la iniciativa del Ejecutivo) el retiro del 10% de los fondos de pensiones, al igual que en el proyecto aprobado en el Parlamento, con un mínimo de 35 UF y un máximo de 150 UF, teniendo como diferencia un mecanismo de recuperación del 1% adicional de cotizaciones previsionales con cargo al Estado y otro 1% con cargo al empleador.



Indicó que a diferencia del proyecto que hoy se encuentra detenido por el requerimiento interpuesto en el Tribunal Constitucional, la iniciativa del Gobierno contemplaría el pago de impuestos, destinados a las personas que perciban ingresos mayores a $1.800.000 pesos.

Finalmente, Piñera sostuvo que “los jubilados con rentas vitalicias recibirán del Estado un anticipo solidario, equivalente al 10% de su reserva técnica, con un tope de 100 UF, el que deberá ser reintegrado con un descuento que no podrá exceder del 10% de la renta vitalicia”.