Gobierno anuncia una “persecución sin parar” a responsables de balacera en Maipú

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, llegó la tarde de este martes hasta el Hospital El Carmen para reunirse con las familias de las víctimas por la balacera registrada en la Plaza de Maipú y que dejó a una mujer fallecida y otras cuatro personas gravemente lesionadas.



“En este minuto se está realizando un operativo muy importante en el lugar donde podría estar la persona que realizó estos disparos y vamos a perseguirlo sin parar hasta encontrarlo. Y no solo eso, sino que una vez que eso ocurra, vamos a presentar las querellas por todos los delitos que sean aplicables y vamos a perseguir la responsabilidad máxima buscando una sentencia ejemplificadora porque como sociedad este tipo de situaciones no las podemos permitir”, aseguró.



Añadió que “no puede ser que una persona esté comprando y reciba un disparo, no es posible que esto ocurra y eso es lo que vamos a hacer. Toda la información respecto a los autores o el autor es materia de la investigación, pero lo que sí puedo decir es que hay un trabajo avanzado del OS9 de Carabineros, en conjunto con el trabajo del Ministerio Público, y esperamos muy pronto poner frente a la justicia a la persona que disparó”.



Además, se refirió a las críticas realizadas por la alcaldesa Cathy Barriga, quien evidenció su molestia contra el Gobierno por el nulo trabajo en la zona respecto a la seguridad, acusando que solo reaccionan ante situaciones como las de esta jornada.



Al respecto, Martorell sostuvo que “junto al municipio de Maipú hemos realizado un trabajo permanente y coordinado, pero lamentablemente las últimas veces que he llamado a la alcaldesa no he tenido respuesta. Sin embargo, hemos realizado distintos barridos y caminatas con vecinos cercanos a ese sector verificando la situación de seguridad y también, de parte de la Subsecretaría de la Prevención del Delito, se han entregado en estos últimos dos años alrededor de $800 millones de pesos en proyectos para la comuna de Maipú”.



“Aquí hay que hacer una autocrítica como Estado, no es posible que hoy día las personas puedan obtener armas de la forma en que lo hacen. Tenemos una ley de armas que está absolutamente añeja, vieja y fuera de la realidad que estamos viviendo. No estamos hablando de disparos que se percutaron con una pistola común, estamos hablando de armas que hoy están repitiéndose en nuestros barrios y necesitamos una normativa que nos permita regular eso, partiendo por el ADN balístico. No puede ser que cuando ocurre un disparo no sepamos de qué pistola viene”, argumentó.



“Eso es un proyecto de ley que está presentado en el Congreso desde el año 2018 y estamos esperando que avance. Tiene urgencia legislativa y necesitamos que ese proyecto entre en vigencia lo antes posible”, cerró la subsecretaria.

IDENTIFICACIÓN VÍCTIMA Y HERIDOS

La balacera dejó a una mujer de 59 años fallecida, identificada como Isolda Maluenda, quien recibió un impacto de bala al nivel cervical.



Pese a su rápido transporte hasta el Hospital El Carmen, en la misma comuna, la mujer perdió la vida antes de poder ser asistida, producto de sus graves heridas.



Los heridos son Johana Astudillo, de 27 años, quien recibió un impacto balístico en la cadera y que está siendo intervenida quirúrgicamente en el centro de salud.



A ella se suman Felipe Venegas (18 años) con impacto en diferentes partes del cuerpo, Piero Ubilla (29) con impacto en su hombro derecho con salida del proyectil y Ronald Jaimes (32), de origen venezolano y cuyas lesiones se desconocen por el momento.