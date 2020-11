Gobierno elimina permiso para realizar viajes interregionales

El Gobierno anunció que a partir de este lunes, las personas que requieran viajar entre regiones podrán hacerlo solo portando el pasaporte sanitario, eliminando la necesidad de portar el permiso interregional que se solicitaba en Comisaría Virtual de Carabineros, siempre y cuando el traslado sea entre zonas que se encuentren en fase 3 o superior del plan Paso a Paso.



Al respecto, la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, explicó que “el objetivo de la eliminación del permiso interregional es facilitar el desplazamiento de las personas entre comunas que se encuentran con mejores índices sanitarios”.



“No obstante, esto no quiere decir que las personas puedan concurrir a cualquier comuna del país, ya que quienes se encuentren en cuarentena o en transición no pueden realizar este tipo de desplazamiento y tampoco se puede concurrir a lugares que se encuentren en esas fases”, precisó.



Las autoridades recordaron que para tener acceso al pasaporte sanitario, los usuarios deberán ingresar al sitio web www.c19.cl para llenar el formulario antes de recibir el documento en un correo electrónico, donde se presentará un código QR con la situación de salud de la persona, la vigencia del documento y los lugares de origen y destino.



Como requerimiento, además, se deberá tener una declaración jurada en la que estipula no haber tenido contacto con una persona contagiada por Covid-19, síntomas o haber estado enferma en los últimos 30 días, ya que quienes no cumplan estas medidas, no podrán obtener el documento.



El anuncio se suma al de esta mañana, donde se habilitó la apertura progresiva de fronteras con otros países a través del Aeropuerto de Santiago, permitiendo así el ingreso de extranjeros, quienes también deben portar el pasaporte sanitario, un test PCR negativo que no tenga una antigüedad mayor a 72 horas y un seguro de salud que cubra las prestaciones asociadas al coronavirus.