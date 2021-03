Gobierno incluirá a madres en período de lactancia en proceso de vacunación

El ministro de Salud, Enrique Paris, anunció que se incluirán en el proceso de vacunación contra el Covid-19 que se realiza en el país, a las mujeres que se encuentran en período de lactancia.



“Hemos hecho las consultas a la Sociedad Chilena de Pediatría, a otros especialistas, nosotros creemos que sí se pueden incluir a las nodrizas, en este caso es muy importante la opinión del pediatra que atiende al binomio madre e hijo”, explicó.



“Obviamente que en aquellas mujeres que están lactando es muy importante que se vacunen si es que no lo han hecho, así que para que nosotros no hay ningún impedimento y quiero aclararlo desde ya para que se vacunen las madres nodrizas”, agregó.



No obstante, solicitó que el médico pediatra dé en una receta una orden para que se pueda vacunar, porque según dijo, “se requiere también la autorización de la mamá principalmente en esta situación”.



Además aclaró que será para “las madres nodrizas cumpliendo con su grupo etario, no son un grupo preferencial (…) Dentro de su grupo etario, si están dando pecho con una orden de su pediatra van a poder ser vacunadas sin ninguna dificultad”, afirmó.