Gobierno informa que Presidente Piñera postergó gira a Europa por situación sanitaria

El Presidente Piñera decidió postergar la gira a Europa por la situación sanitaria que afecta al país. Esto poco después de que el Ministerio de Salud anunciase que la Región Metropolitana volverá a cuarentena total a partir del sábado.



Así lo explicó el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, en un punto de prensa en La Moneda. “Algunos nos hacían ver que ocurría respecto a las condiciones de la pandemia en nuestro país. En ese momento dijimos que la agenda del Presidente es cambiable de acuerdo a la contingencia interna y externa”.



“Por ello quisiera comentar que el Presidente ha decidido postergar la gira que iba a hacer a algunos países de Europa, donde se iban a ver materias de salud, de recuperación económica post-pandemia, energías limpias y lucha contra el cambio climático”, señaló.



Bellolio explicó que “la razón de la postergación de esta importante visita para Chile, son razones de índole sanitaria. Vamos a tener a la Región Metropolitana completa en cuarentena a partir del lunes”.



“La gira no ha sido suspendida sino que postergada y va a ser reprogramada, todavía no están las fechas, para realizar estos importantes encuentros presidenciales, donde se iba a conversar en materia de salud con el director general de la OMS en la idea de hacer un plan conjunto, global, sobre la pandemia y las futuras que puedan venir en ámbito de recuperación económica. Así como también en el cambio climático, donde Chile tiene que entregar la COP25 para la COP26 que se va a hacer en Glasgow, así como la inversión en ecología limpias como el hidrógeno verde en nuestro país”, detalló el titular de la Segegob.



El secretario de Estado descartó que se suspendan las elecciones de este fin de semana debido al confinamiento total en la RM: “Sabemos que se han levantado muchas preguntas a raíz de la Región Metropolitana y las once comunas que no estaban en Cuarentena y lo van a estar. Eso no implica en ningún caso que no se vaya a realizar la elección, este domingo es la elección de gobernadores regionales en 13 regiones del país, y por lo mismo insistimos en el llamado a votar”.



“Es seguro, se van a hacer exactamente las mismas cosas que se hicieron en las elecciones anteriores y están todas las medidas sanitarias para que haya una alta participación. Los adultos mayores tienen la facilidad de ejercer su derecho a voto durante todo el día este fin de semana”, agregó.



El ministro aclaró que “ya habían 41 comunas que ya estaban en cuarentena. Solo 11 no lo estaban, y de esas 11, 10 estaban en fase 2. Por lo tanto, no hay ninguna modificación sustantiva este fin de semana”.



“Quisiera recordar también que para votar no es necesario sacar ningún tipo de permiso. Basta llevar su carnet de identidad, una mascarilla, guardar el distanciamiento y todas las medidas necesarias para resguardar la elección”, remarcó.