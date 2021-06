Gobierno ingresará este miércoles decreto para extender Estado de Excepción

El vocero de La Moneda, Jaime Bellolio, confirmó que el Gobierno presentará esta semana ante el Congreso el decreto para extender el Estado de Excepción Constitucional de catástrofe por tres meses más.



El Estado de Excepción vence el 30 de junio próximo y su ampliación ha sido cuestionada tanto por parlamentarios de oposición como del oficialismo.



Según confirmaron desde la Segpres a Emol, el decreto ingresará este miércoles al Congreso, a través de la Cámara de Diputados.



Bellolio informó que el objetivo es “hacer cuarentenas comunales. Sin el Estado de Excepción sólo se pueden hacer cuarentenas individuales, es decir, sólo podrían hacer cuarentena aquellas personas que son casos positivos, sospechosos o contactos estrechos”.



“Lamentablemente, todavía tenemos muchas comunas que tienen una incidencia alta (…) Discutimos esto con más de 140 gremios, fundaciones, ONG y otros, que nos manifestaban la importancia de seguir tomando medidas de cuidado en adelante”, aseguró.



El secretario de Estado insistió en que el Estado de Excepción “es como una caja de herramientas, en donde hay varias cosas que se pueden hacer, pero no necesariamente hay que utilizarlas”.



Consultado por el cuestionamiento sobre el toque de queda, dijo que “uno de los puntos que más se levantó no era el toque de queda, sino que se tomará en la circunstancia local. Obviamente es distinta la situación de esta región (Magallanes), que tiene al 80% de su población vacunada con dos dosis, que otros lugares donde la situación es más crítica, como la Región Metropolitana”.



“Esas son materias que se discuten dentro de la aplicación de este Estado de Excepción Constitucional. Lo que hace el Congreso es aprobar o no este nuevo estado y después es la autoridad sanitaria y de defensa la que toma la decisión de si es necesario o no un toque de queda”, agregó.



Bellolio destacó la reunión del sábado entre el Ministerio de Salud y más de 140 organizaciones para revisar las medidas del plan Paso a Paso: “Fue un insumo muy relevante para el debate (…) Vamos a sistematizar todo eso que se conversó y se lo vamos a entregar al Congreso y a la ciudadanía para que lo conozca”.



“Vamos a enviar ese proyecto, pero no implica que vamos a seguir haciendo las mismas cosas que hemos hecho hasta ahora, porque ya estamos en otra fase distinta”, indicó.