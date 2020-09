Gobierno se abre a facilitar candidaturas de independientes a constituyentes

El Gobierno se abrió a apoyar un debate para facilitar la inscripción de candidaturas independientes -al margen de partidos políticos- para la Convención Constituyente, en caso de que gane la opción Apruebo en el plebiscito del 25 de octubre.



La Ley 21.216 que establece reglas especiales para la elección de representantes independientes a la Convención Mixta Constitucional o Convención Constitucional señala que aquellos candidatos independientes que pretendan postularse deberán cumplir con un requisito de recolección de firmas ante notario que varios sectores han criticado, por lo engorroso en contexto de pandemia, y por el alto número de apoyos exigido.



Es más, figuras políticas como el diputado Pepe Auth o el exministro Pablo Longueira han sostenido que con el actual mecanismo, la Convención Constituyente estará dominada por los partidos políticos.



Según la ley, cada candidato o candidata independiente “requerirá el patrocinio de un número de ciudadanos independientes igual o superior al 0,4 por ciento de los que hubieren sufragado en el distrito electoral en la anterior elección periódica de diputados, de acuerdo con el escrutinio general realizado por el Tribunal Calificador de Elecciones, con un tope de 1,5 por ciento por lista de quienes hubieren sufragado en el distrito electoral respectivo”.



El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, señaló la tarde de este miércoles que “por supuesto que nos interesa facilitar el que pueda haber independientes, que no se les levanten muros ni trabas, para que puedan postular con igualdad de condiciones a la Convención”.



LAS PROPUESTAS DE AUTH Y LONGUEIRA



Pepe Auth, en tanto, anunció que presentará “una indicación para rebajar exigencias y volver al 0,2 por ciento de apoyos, en lugar del 0,4 actual”.



Pablo Longueira también llamó el lunes al comité político de la UDI a facilitar las candidaturas independientes.



“Este plebiscito es histórico (…) Estamos en un proceso en que tiene que ser participativo y me encantaría que la UDI liderara la eliminación de los requisitos de los independientes (para poder ser candidatos a la Convención Constituyente, en caso de ganar el Apruebo). Es un abuso de los partidos que a los independientes, a la sociedad civil, se les pida firmas ante notario”, señaló Longueira.



“(Se necesita) Que en este proceso postulen todos los que quieran. Eso es lo que necesitamos, frescura en este proceso electoral (…) Por qué no dejamos que la sociedad civil, personas independientes, que tienen que ganarse sus votos, pero no les pongamos barreras de entrada. Nosotros (los políticos) tenemos los partidos, en cambio ellos tienen que ir a juntar firmas al día siguiente del 25 de octubre hasta el 14 de enero para poder postularse. Esa barrera de entrada no me gustra, para ser honesto”, apuntó Longueira, en la reunión por zoom que sostuvo con el comité político de la UDI.



“Es importante entender que desde el punto de vista democrático, la ciudadanía quiere frescura, por eso planteo lo de los independientes”, culminó.