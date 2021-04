Gobierno: se mantendrá requerimiento en el TC, pero se evalúa presentar proyecto propio

El vocero de La Moneda, Jaime Bellolio, criticó la tarde de este viernes la decisión de la oposición, que anunció que preparará la acusación constitucional contra el Presidente Piñera, y aseguró que no existen argumentos para sacar adelante el libelo acusatorio.



“Lamentamos profundamente esa idea, que por razones políticas pretenden radicalizar la situación que hoy tenemos. Ellos mismos lo mencionaron un par de días atrás, no hay ningún fundamento de acusar a un Presidente por hacer uso de sus facultades y defender la Constitución que hemos jurado defender”, sostuvo.



“Las personas que levantan este punto dijeron que la única forma de resolver la pandemia era como lo estaba haciendo Argentina. Los chilenos saben que es simplemente una burda utilización política con el fin de extremar”, agregó.



Añadió que “hay distintas expresiones de la oposición. Hay algunos que ni siquiera estuvieron de acuerdo con hacer un plebiscito, quieren rodear la Convención, llaman a la violencia, incitan a la misma y a esos sectores no les interesa llegar a acuerdo. Pero hay una inmensa parte de los chilenos que si quiere resolver y salir juntos de la pandemia”.



Tras ser consultado por un la posibilidad de un proyecto propio del Gobierno frente al tercer retiro de la AFP, el ministro respondió que “efectivamente, se puede estar discutiendo dentro del acuerdo”.



“Vamos a mantener el requerimiento (Tribunal Constitucional), pero queremos resolver el tema del 10% y en este acuerdo, tanto las personas de Chile Vamos, el Gobierno y la oposición estamos abiertos a que lleguen más recursos, que puede ser a través de una modificación tributaria, vamos a hacer una mesa para esa materia, no es algo que se puede hacer de un día a otro, lo mismo para el tema pensiones”, consignó.