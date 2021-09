Gobierno “valoró resolución” de comité político RN de rechazar el 4° retiro de la AFP

Como “una buena señal” calificó el subsecretario de la Segpres, Máximo Pavez, la declaración del comité político de Renovación Nacional donde llama a rechazar el cuarto retiro a los fondos previsionales pese a que algunos parlamentarios de la tienda declararon su apoyo al proyecto.



Desde el Congreso en Valparaíso, Pavez dijo “valorar las resoluciones que un partido político tomó respecto a rechazar el cuarto retiro. Creemos que los partidos de Chile Vamos dan una buena señal, en el sentido institucional que se reconoce que esto es una mala política pública”.



“No entendemos por qué no se puede votar lo antes posible, está aprobado hace bastantes semanas en la comisión, los textos están refundidos y, por lo tanto, queremos generar un debate que termine con las incertidumbres. Y la incertidumbre fundamental es qué va a pasar, cuantas personas eventualmente podrán retirar sus ahorros previsionales y el efecto que se está notando a nivel UF, de como un sobrecalentamiento de la economía, a la clase media y a quienes ya no tengan fondos en sus ahorros previsionales, los van a hacer sufrir los efectos de una mala política pública”, advirtió.



El subsecretario de la Segpres hizo un “llamado al Congreso Nacional, a la Cámara y en especial a los parlamentarios de Chile Vamos, es a que sigamos conversando sobre los argumentos que hacen totalmente inconveniente avanzar hacia una política de cuarto retiro de fondos previsionales”.



Añadió que no comparte la propuesta de algunos diputados de Chile Vamos, como el caso de Jorge Alessandri (UDI), de impulsar un retiro del 100% a los fondos previsionales.



“Si el 10% creemos que es una política pública mala, el 100% también lo es. Hemos conversado con el diputado Alessandri y los diputados de Chile Vamos, entendemos cuáles son sus motivaciones, obviamente no las compartimos. Pero lo importante es que este expediente del mecanismo del retiro de fondos se acabe”, indicó.



Finalmente, Pavez lamentó que el proyecto no haya sido puesto en tabla antes de Fiestas Patrias. “No hay mayor argumento para demorar más su discusión, teniendo en cuenta que los textos son prácticamente los mismos, el texto base ya fue aprobado. (…) No entendemos porque dilatar la discusión, no le hace bien a Chile tener incertidumbre respecto a como se va a comportar la economía respecto a una eventual cantidad importante que se estaría inyectando”.